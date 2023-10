Ci gaba a Fahimtar Ƙwayoyin Rarraba: Kwatanta Oscillations

Masana kimiyya sun daɗe suna sha'awar tsarin rashin tsinkaya na rhythms na bazuwar, wanda aka sani da oscillations stochastic. Duk da zazzage wasu alamu kamar igiyoyin kwakwalwa da bugun zuciya, cikakken fahimtar ɗimbin bambance-bambancen ya kasance ƙalubale. Koyaya, ƙungiyar kwararru ta ƙasa da ƙasa ta sami ci gaba mai mahimmanci. Sun ɓullo da wani tsari wanda zai ba da damar kwatanta waɗannan motsin rai, ba tare da la'akari da asalinsu ko yanayin su ba.

Tawagar, karkashin jagorancin Peter Thomas, farfesa a fannin ilmin lissafi a Jami'ar Case Western Reserve, ta mayar da matsalar kwatanta oscillators zuwa matsalar algebra na layi. Sabuwar hanyarsu ta fi daidai da hanyoyin da suka gabata kuma tana wakiltar babban ci gaba na ra'ayi. Wannan ci gaban yana ba da haske mai haske a cikin duniyar oscillations, tare da yuwuwar abubuwan da masana kiwon lafiya ke nazarin yanayi kamar fibrillation, cutar Parkinson, da farfadiya.

Don kwatanta sarƙaƙƙiyar juzu'i, Thomas ya yi amfani da kwatankwacin jujjuyawar skyscrapers da rhythms na kwakwalwa. Gine-gine na zamani a San Francisco suna shawagi a cikin iska, amma kayan aikin injiniyan nasu na mayar da su a tsaye. Wannan haɗin gwiwar sassauƙa da juriya yana ba su damar tsira da girgiza yayin girgizar ƙasa. Hakazalika, sabon tsarin ka'ida wanda ƙungiyar bincike ta haɓaka yana ba da damar kwatanta igiyoyin kwakwalwa da kuma girgizar sama.

Aikace-aikace na ainihin duniya na wannan binciken har yanzu suna buɗewa kuma yana iya samun tasiri a fannoni kamar injiniyan injiniya da ilimin jijiya. Duk da yake bai kai ga binciken Galileo ba, wannan ci gaban yana wakiltar babban sauyi na hangen nesa kan oscillators.

An buga binciken da ke bayyana wannan ci gaban a cikin mujallar Proceedings of the National Academy of Sciences.

Sources:

- Abubuwan da aka gabatar na Cibiyar Nazarin Kimiyya ta Kasa.