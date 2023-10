Zamanin Sararin Samaniya Yana Bar Alamarsa akan Yanayin Duniya

By

Wani bincike na baya-bayan nan da aka buga a cikin Proceedings of the National Academy of Sciences ya nuna cewa Zamanin Sararin Samaniya yana yin tasiri ga yanayin duniya. Masu bincike sun gano karafa masu yawa a cikin iska a cikin sararin samaniya, mai yiwuwa daga karuwar yawan jiragen sama da tauraron dan adam harba da dawowa. Wannan kasancewar ƙarfe yana canza yanayin sinadarai na yanayi, mai yuwuwar yin tasiri akan shimfidar ozone da yanayi.

Dan Murphy daga Hukumar Kula da Ruwa da Ruwa ta Kasa, kungiyar binciken ta gano abubuwa sama da 20 a cikin ma'auni da suka yi daidai da wadanda aka yi amfani da su a cikin gawawwakin jiragen sama. Sun lura cewa yawan wasu karafa, irin su lithium, aluminum, jan karfe, da gubar, daga sake yin amfani da jirgin sama ya zarce yawan adadin wadannan karafa da ake samu a cikin kura ta halitta. Abin mamaki, kusan kashi 10% na manyan barbashi na sulfuric acid, waɗanda ke taimakawa kariya da adana Layer ozone, sun ƙunshi aluminum da sauran karafa na jirgin sama.

Masana kimiyya sun yi kiyasin cewa nan da shekara ta 2030, wasu tauraron dan adam har 50,000 za su iya isa sararin samaniya. Wannan yana nufin cewa, a cikin ƴan shekaru masu zuwa, har zuwa rabi na stratospheric sulfuric acid barbashi iya ƙunshi karafa daga reentry. Har yanzu ba a san illar da hakan zai haifar da yanayi, da sararin samaniyar ozone, da rayuwa a duniya ba.

Yin nazarin stratosphere yana da ƙalubale, domin yanki ne da mutane ba sa rayuwa. Jiragen sama mafi girma ne kawai ke shiga wannan yanki na ɗan gajeren lokaci. Koyaya, a matsayin wani ɓangare na Shirin Kimiyyar Jirgin Sama na NASA, masana kimiyyar suna amfani da jiragen bincike don tattara samfuran stratosphere. Ana haɗe kayan aiki zuwa mazugi na hanci don tabbatar da cewa iskar da aka ɗauka sabo ne kuma ba ta da damuwa.

Stratosphere wani barga ne kuma da alama yanayin kwanciyar hankali. Har ila yau, gidan sararin samaniyar ozone, wani muhimmin sashi don kare rayuwa a duniya daga radiation ultraviolet. A cikin 'yan shekarun da suka gabata, Layer ozone yana fuskantar barazana, amma an yi ƙoƙarin daidaitawa a duniya don gyarawa da sake sake shi.

Ƙara yawan ƙaddamar da sararin samaniya da dawowa shine ke da alhakin gabatar da ƙarin karafa a cikin stratosphere. Yayin da aka harba rokoki da kuma tura tauraron dan adam, sun bar bayan wani nau’i na karafa da ke da tasirin tasirin yanayi ta hanyoyin da masana kimiyya ke kokarin fahimta.

A ƙarshe, binciken ya nuna buƙatar ci gaba da bincike don sanin ainihin sakamakon da sararin samaniya zai haifar a sararin samaniya. Sakamakon binciken ya nuna cewa karuwar karafa daga jiragen sama da tauraron dan adam na iya yin tasiri ga yanayin yanayi, sararin samaniyar ozone, da kuma yanayin zaman duniyarmu gaba daya.

Sources:

– Take: Zamanin Sararin Samaniya Yana Barin Alamarsa A Halin Duniya

– Madogararsa: Abubuwan da Cibiyar Nazarin Kimiyya ta Ƙasa ta yi