Kasar Japan Ta Harba Makamin Roka Zuwa Wata a Bid Zuwa Kasa akan Surface Lunar

Hukumar binciken sararin samaniyar kasar Japan (JAXA) ta yi nasarar harba makamin roka zuwa duniyar wata, da nufin zama kasa ta biyar da ta kai ga saukar wata. Makamin na H-IIA ya tashi ne daga cibiyar sararin samaniya ta Tanegashima bayan an samu jinkiri da yawa saboda yanayin yanayi. A cikin roka din akwai Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) da X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), dukkansu sun rabu cikin nasara bayan harba su.

SLIM, mai saukar da wata, yana da niyyar sauka da daidaito, a tsakanin mita 100 da manufarsa, maimakon saukowa gaba daya akan wata. JAXA na fatan wannan zanga-zangar za ta buɗe kofofin sabbin hanyoyin saukowa a cikin ayyukan wata na gaba da yuwuwar kan sauran taurari. Ana sa ran kamfanin SLIM zai isa duniyar wata a farkon shekarar 2024 saboda hanyarsa mai inganci.

Idan har aka samu nasara, Japan za ta bi sahun Amurka, Rasha, China, da Indiya a matsayin daya daga cikin kasashen da suka sauka a duniyar wata. A baya-bayan nan Indiya ta zama kasa ta hudu da ta kai ga saukar wata, musamman a yankin igiyar kudancin wata.

Baya ga SLIM, an saita manufa ta XRISM don gudanar da abubuwan lura a matsayin mai lura da sararin samaniya. An sanye shi da na'urar hangen nesa, Hoton X-ray, da spectrometer, XRISM za ta auna abubuwan da ke cikin taurari da taurari da nazarin jini na sararin samaniya. Manufar ita ce samar da cikakkun bayanai da ba a taɓa ganin irinsu ba game da samuwar manyan sifofi waɗanda ƙungiyoyin sama suka yi.

Wannan ba shi ne karon farko da Japan ta yi yunkurin saukar wata ba. A baya kasar ta kaddamar da aikin OMOTENASHI tare da hadin gwiwar NASA na Artemis I, amma sadarwa ta rasa, wanda ya kai ga goge ayyukan farfadowa. Wani aikin sirri na Hakuto-R shi ma ya kasa sauka cikin nasara.

