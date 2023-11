Sabbin Hankali: Bayyana Samuwar Tauraro Na Musamman a Zuciyar Mu Milky Way Galaxy

By

An gano wani yanki mai ban al'ajabi na samuwar tauraro, wanda ƙura mai yawa ya lulluɓe, tsawon shekaru 300 na haske kawai daga babban ramin baƙar fata da ke zaune a tsakiyar galaxy ɗinmu na Milky Way. Godiya ga iyawar na'urar hangen nesa na James Webb Space Telescope (JWST), an kama wannan wasan kwaikwayo mai ban sha'awa a cikin dukkan ɗaukakarsa.

Wanda ake yiwa lakabi da "Sagittarius C," wannan yanki mai tauraro yana da ban mamaki tare da nunin taurari masu kyalkyali 500,000 a kan bangon haske mai shuɗi. Kambin jauhari na wannan abin al'ajabi na sararin samaniya tarin taurarin jarirai ne, wanda aka fi sani da protostars, wanda ke cikin gungu mai ɗanɗano, wanda ake iya gani zuwa hagu na hoton. Daga cikinsu akwai wani tauraro mai tasowa wanda ya riga ya tara tarin yawa sau 30 fiye da ranarmu, yana mai nuni ga makomarsa na gabatowa a matsayin supernova a cikin ƴan shekaru miliyan.

Taurari suna haifuwa a cikin gungu na sanyi, ƙaƙƙarfan hydrogen na kwayoyin halitta wanda ya faɗi ga ja da nauyi, yana faɗuwa a kansu. Waɗannan gungu suna lulluɓe da ƙurar tsaka-tsaki, suna taimakawa wajen kula da yanayin zafi kusa da sifili. A wasu wuraren, ƙurar tana lulluɓe sosai har hatta fasahar infrared na zamani na JWST na kokawa don kutsawa cikin duhun su. Duk da haka, a cikin waɗannan gajimare na sararin samaniya akwai taurarin da suka fara farawa a farkon samuwar, irin su protocluster da aka nuna a cikin wannan hoton, inda iskar su ta kori kura da ke lulluɓe, ta bayyana wanzuwarsu.

Wannan hoton JWST mai ban sha'awa na Sagittarius C, wanda ƙungiyar ƙasa da ƙasa ke binciken samuwar tauraro a cikin Cibiyar Galactic, Samuel Crowe, ɗalibi ne na farko daga Jami'ar Virginia ke jagoranta. Crowe ya jaddada ƙudiri na musamman da hankali na babban madubi mai tsawon mita 6.5 na JWST, mafi girman na'urar hangen nesa da aka taɓa harba, wanda ya ba da damar gano sabbin abubuwa da yawa.

Wahayi ɗaya mai ban sha'awa shine kasancewar kwararar ruwa da ke fitowa daga protostars, suna haskaka wuta mai zafi a bayan gajimaren iskar hydrogen na inuwar kwayoyin halitta. Sama da wannan gajimare akwai taurari na gaba, yayin da ke gefen ƙasa, ɓangarorin ionized hydrogen suna haskakawa da haske a ƙarƙashin tasirin hasken ultraviolet daga wasu matasa, manyan taurari. Duk da cewa binciken da aka yi a baya ya gano wannan sinadarin hydrogen, babban sikelin wannan yanki, wanda ya kai tsawon shekaru 25 kamar yadda JWST ta kama, ya baiwa al'ummar kimiyya mamaki. Crowe yana da niyyar zurfafa zurfafa cikin wannan bincike mai ban sha'awa da kuma bincikar "allura" mai ban mamaki da ke huda iskar gas ɗin da ke da alama bazuwar.

Kasancewar kusan shekarun haske 26,000 daga gare mu, Cibiyar Galactic wata manufa ce mai jan hankali ga masana ilmin taurari da ke amfani da JWST saboda gagarumin tattarawar tauraro. Cibiyar Galactic ta raba wasu kamanceceniya tare da taurarin da aka kafa jim kaɗan bayan Babban Bang da JWST ya gano, yana bayyana haske fiye da yadda ake tsammani. Ɗaya daga cikin bayani game da wannan al'amari shine cewa suna haɓaka manyan taurari fiye da tsofaffin taurari.

Yin nazari mai zurfi a Cibiyar Galactic yana baiwa masana ilmin taurari damar bincikar ka'idodin samuwar taurari a ƙarƙashin yanayi mafi muni. Suna nufin fahimtar ko akwai yuwuwar a haifi manya-manyan taurari a cikin yankunan da ake haifuwar tauraro na duniyar galactic ko kuma wajen karkatattun makamai na Milky Way. Yawanci, nebulae masu yin tauraro suna samar da mafi girman kaso na mafi ƙarancin taurari, waɗanda aka sani da M-dwarfs, tare da raguwar haihuwar haihuwa yayin da yawan taurari ke ƙaruwa. Saboda haka, kaɗan ne kawai daga cikin manyan taurari, sau ɗarurruwan yawan rana tamu, suna wanzuwa a cikin Milky Way.

Wannan tsari, wanda aka fi sani da stellar initial mass function (IMF), yana rikitar da masana ilmin taurari waɗanda har yanzu ba su fahimci tsarin mulkin sa ba. Koyaya, idan aka yi la'akari da ƙayyadaddun tauraro da aka gani a Cibiyar Galactic, akwai yuwuwar IMF na iya damuwa, yana fifita samuwar ɗimbin taurari. Idan wannan ya tabbata, zai iya kuma shafi taurarin taurari na farko. Babban IMF zai iya fayyace ingantaccen haske na waɗannan taurari, yayin da manyan taurari ke haskaka mafi haske.

Rubén Fedriani daga Instituto Astrofísica de Andalucía a Spain ya ce: “Cibiyar Galactic wuri ne mai cunkoson jama’a. “Akwai gajimaren iskar iskar gas da ke da sarƙaƙƙiya, waɗanda ke samar da taurari, waɗanda ke yin tasiri ga iskar da ke kewaye da su da iska, jiragen sama, da radiation. Webb ya samar mana da tarin bayanai kan wannan matsanancin yanayi, kuma yanzu mun fara tonowa a ciki."

Tambayoyin Tambayoyi:

Tambaya: Menene James Webb Space Telescope?

A: James Webb Space Telescope (JWST) shine mafi girman na'urar hangen nesa da aka taɓa harba. Ya shahara don mafi girman ƙudurinsa da azancinsa, yana baiwa masu ilimin taurari damar ɗaukar hotuna masu jan hankali da tattara bayanai masu mahimmanci.

Tambaya: Ta yaya ake yin taurari?

A: Taurari suna samuwa a cikin ƙullun sanyi, ƙaƙƙarfan hydrogen kwayoyin halitta waɗanda ke rushewa ƙarƙashin ƙarfin nauyi. Waɗannan ƙullun suna da wadata a cikin ƙurar interstellar, wanda ke taimakawa wajen daidaita yanayin zafi yayin tsarin samar da tauraro.

Tambaya: Menene Cibiyar Galactic?

A: Cibiyar Galactic tana nufin yanki mai tsanani, mai cike da tashin hankali a cikin tsakiyar galaxy ɗin mu na Milky Way. Wani yanki ne na ƙaƙƙarfan samuwar tauraro kuma ya zama filin gwaji don fahimtarmu ta taurarin taurari da juyin halitta.

Tambaya: Menene aikin farko na farko (IMF)?

A: The stellar initial mass function (IMF) wani tsari ne da ke bayyana yadda ake rarraba talakawan taurari a lokacin da aka samu su. Yana bayyana ƙayyadaddun ƙayyadaddun taurari tare da ɗimbin yawa kuma yana ba da haske game da hanyoyin da ke tafiyar da samuwar tauraro.

Tambaya: Yaya nisa Cibiyar Galactic daga Duniya?

A: Cibiyar Galactic tana kimanin shekaru 26,000 mai nisa daga Duniya.