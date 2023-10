Cake Jaffa ya nemi Bonnie Tyler don buɗe Sirrin kusufin Lunar

Mawakiyar Welsh Bonnie Tyler, wacce aka fi sani da fitacciyar waƙarta mai suna “Total Eclipse of the Heart,” ta haɗu tare da McVitie's Jaffa Cakes don ba da haske kan al'amarin da ya kayatar na kusufin wata. An sake farfado da tallace-tallacen "jimlar kusufin gaba daya" daga 1999, wannan lokacin yana nuna Tyler yayin da take jagorantar sababbin masu kallo ta hanyar kwarewa ta sihiri.

A cikin tallar ta asali, wata malamar makaranta ta yi amfani da Kek ɗin Jaffa don bayyana ma ajin ta nau’o’in yanayin wata daban-daban. Yanzu, tare da Bonnie Tyler a kan jirgin, tallan yana ba da sabon salo kan wannan tafiya ta ilimi. Ta hanyar haɗa alaƙarta da abubuwan da suka shafi husufin, Tyler na fatan zurfafa fahimtar sararin samaniya ga mutane a duk faɗin Burtaniya.

Yayin da manufar ilmantar da jama'a game da ilimin kimiyyar da ke tattare da al'amuran duniyar wata abin yabawa ne, yana haifar da tambaya: Shin da gaske ana rarraba Kek ɗin Jaffa a matsayin biscuits ko wainar? Wannan muhawarar da ke gudana ta dagula masu amfani da ita tsawon shekaru.

FAQ:

Tambaya: Menene husufin wata?

A: Kusufin wata yana faruwa ne a lokacin da duniya ta shiga tsakanin Rana da wata, hakan ya sa wata ya boye a inuwar duniya.

Tambaya: Ta yaya tallan ke amfani da haɗin Bonnie Tyler zuwa abubuwan da suka shafi husufi?

A: Tallan ya ƙunshi Tyler yana tattaunawa akan ilimin kimiyyar da ke bayan wata, ta yin amfani da shahararta da alaƙa da "Total Eclipse of the Heart" don jan hankalin masu kallo.

Tambaya: Shin rarrabuwa na Jaffa Cakes a matsayin biscuits ko biredi yana da mahimmanci?

A: Rarraba ya kasance batu na jayayya da sha'awar masu amfani, wanda ya haifar da muhawara mai gudana game da yanayin Jaffa Cakes.

Tambaya: A ina zan iya kallon sabon talla?

A: Kuna iya kallon sabon tallan da ke nuna Bonnie Tyler da yaƙin neman zaɓe na Jaffa Cakes akan [shafin yanar gizon McVitie](https://www.mcvities.co.uk/).