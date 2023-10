Haskaka cikin Ci gaba da Aikace-aikace na 2D Materials

By

Wannan labarin ya ba da haske game da sake dubawa na baya-bayan nan da Roman Engel-Herbert, Daraktan Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI), da Joao Marcelo J. Lopes, Babban Masanin Kimiyya a PDI suka yi, a kan fannin kayan da aka yi da nau'i-nau'i biyu ( 2DLM). Binciken su, mai suna "Ci gaba na kwanan nan a cikin 2D Material Theory, Synthesis, Properties, and Applications," an buga shi a ACS Nano. Mawallafa sun ba da haske mai mahimmanci game da abubuwan da ke faruwa a yanzu da kuma abubuwan da za su kasance a nan gaba game da haɗawa da kaddarorin waɗannan kayan.

Bita ya jawo kwarin gwiwa daga taron na 9th Annual Graphene da Beyond da aka gudanar a cikin 2022. Hakanan ya haɗa da ayyukan da PDI ta yi kwanan nan kan haɓaka ingantattun ingantattun magnetic heterostructures ta amfani da hanyoyin epitaxial. An rufe batutuwa masu yawa a cikin bita, ciki har da ka'idar, haɗawa da sarrafawa, kayan kayan aiki, haɗin kayan aiki, nazarin na'ura, da kuma karkatattun 2D heterostructures.

Wasu mahimman batutuwan da aka tattauna a cikin bita sun haɗa da ƙirar lahani da masu tsaka-tsaki, mai da hankali kan hanyoyin ƙirƙira da ayyukan dabarun aiki. An kuma bayyana rawar da koyan na'ura ke takawa wajen haɗawa da ji. Bita yana jaddada mahimman ci gaba a cikin haɗawa, sarrafawa, da kuma halayyar kayan 2D daban-daban. Bugu da ƙari, yana bincika ƙayyadaddun kayan gani da phonon na waɗannan kayan, waɗanda rashin daidaituwar kayan ke sarrafa su, hoto iri-iri, nazarin halittu, da nazarin koyon injin.

An gabatar da ra'ayin haɗin gine-gine masu girma dabam ta amfani da tubalan ginin 2D don dabaru na gaba da na'urorin ƙwaƙwalwar ajiya. Har ila yau, marubutan sun zurfafa cikin mahimmancin ɗimbin murɗaɗɗen kusurwa a cikin jigilar kididdigar da kuma samar da hangen nesa na gaba don filin 2DLM.

Marubuta masu ba da gudummawa ga bita sun haɗa da masana daga cibiyoyin Amurka daban-daban da cibiyoyi na duniya kamar Jami'ar Innsbruck. Wannan haɗin gwiwar yana tabbatar da cikakkiyar hangen nesa na duniya game da ci gaba da aikace-aikacen kayan 2D.

Gabaɗaya, bita ta Engel-Herbert da Lopes suna ba da cikakken bayyani game da yanayin filin na yanzu kuma yana ba da bege masu ban sha'awa don makomar kayan 2D.

