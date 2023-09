Babban Nuni na Taurari a cikin Terzan 12 Globular Cluster

By

Tauraron sararin samaniya na Hubble ya ɗauki hoto mai ban sha'awa na gungu na globular Terzan 12, wanda ke kimanin shekaru 15,000 mai nisa daga Duniya a cikin ƙungiyar taurarin Sagittarius. Globular gungu tsoffin rukunonin taurari ne waɗanda ke mamaye sararin da ke kewaye da fayafai na galactic. Terzan 12, kamar sauran gungu na globular, an lulluɓe shi da ƙura da iskar gas, wanda ke ƙara kyawun hoton.

An ƙirƙiri wannan haɗe-haɗen hoton ta amfani da filaye da yawa da aka ɗauka a watan Agusta 2016. Hoton yana nuna taurarin ja da lemu a cikin gungu, waɗanda suka fi Rana girma, da kuma ƙananan taurari shuɗi waɗanda ba sa cikin tarin. An kuma gano kasancewar baƙar fata a cikin gungu na globular a cikin binciken da ya gabata. NGC 6397, wani gungu na globular, an gano yana ɗauke da ƙananan ramukan baƙar fata masu girman tauraro waɗanda ke kiyaye taurarin a cikin kewayawa saboda ƙarfinsu na nauyi.

Rukunin Globular kamar Terzan 12 suna ba da haske mai mahimmanci game da yanayin rayuwar taurari da kasancewar tsarin binary tare da tsoffin jikunan sama kamar taurarin neutron da baƙar fata. Waɗannan gungu suna aiki azaman nunin gani mai ban sha'awa kuma suna taimakawa masanan sararin samaniya wajen neman fahimtar fa'idar sararin samaniya.

