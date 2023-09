Masana Kimiyya Suna Haɓaka Koda A Cikin Aladu

By

Masana kimiyya sun samu gagarumin ci gaba a fannin dashen gabobin jiki ta hanyar samun nasarar noman kodar da mutum ya yi a cikin aladu. Masu binciken sun kirkiro embryos chimeric mutum-alade ta hanyar hada kwayoyin jikin mutum da alade. Daga nan aka mayar da waɗannan embryos zuwa uwayen alade, wanda ya haifar da haɓakar kodan tare da galibin sel ɗan adam. Wannan shi ne karo na farko da masana kimiyya suka yi nasarar samar da tsayayyen gaɓoɓin jikin mutum a cikin wata dabba.

Yayin da kodan ke dauke da mafi yawan kwayoyin halittar dan adam, sun kuma hada da vasculature na alade da jijiyoyi, wadanda ke hana amfani da su wajen dasawa a halin yanzu. Kalubalen ƙirƙirar gaɓar gaɓoɓin ɗan adam ya kasance ba a warware ta ta amfani da dabarun injiniyan kwayoyin halitta na yanzu.

An bayyana aikin da masu binciken daga cibiyoyin nazarin halittu da kiwon lafiya na Guangzhou, da kwalejin kimiyyar kasar Sin, da jami'ar Wuyi suka gudanar a matsayin majagaba. Koyaya, ba a tsammanin aikace-aikacen asibiti za su faru a nan gaba saboda ƙalubalen da yawa waɗanda ke buƙatar magance su.

Ƙoƙarin da aka yi na ƙirƙiro nau'ikan nau'ikan alade na ɗan adam ya ci tura saboda ƙwayoyin alade sun fi yin nasara akan ƙwayoyin ɗan adam yayin haɓakawa, wanda ke haifar da chimeras waɗanda galibi alade ne. Masu binciken sun shawo kan wannan batu ta hanyar injiniyan kwayoyin halitta wani amfirin alade guda daya don rasa kwayoyin halitta guda biyu masu mahimmanci don ci gaban koda. Wannan ya haifar da wani alkuki a cikin amfrayo wanda za a iya cika shi da ƙwayoyin jikin ɗan adam, wanda zai haifar da haɗuwa da ƙwayoyin ɗan adam a cikin amfrayo na alade.

Daga nan kuma an canza embryos na chimeric zuwa shuka kuma an tantance su bayan kwanaki 25 ko 28 na ciki. Embryos sun nuna kodan na yau da kullun don matakin haɓaka, tare da kasancewar tubules waɗanda a ƙarshe zasu haɗa kodan zuwa mafitsara. Kusan kashi 50-60% na kwayoyin halittar da ke cikin embryos mutane ne, kuma an sami wasu kwayoyin halittar jikin mutum a cikin kwakwalwa da kashin baya.

Yayin da ake sa ran ikon girma cikakken koda mutum a cikin alade zai dauki shekaru masu yawa, masu binciken sun nuna bukatar ƙarin hadadden injiniyan kwayoyin halitta na aladu, wanda ke ba da ƙarin kalubale. Ci gaban jijiyoyi na ɗan adam da vasculature ba tare da haɗarin kwakwalwar ɗan adam ba ya kasance babban ƙalubale da ke buƙatar magancewa.

A ƙarshe, masana kimiyya sun cimma wani gagarumin ci gaba ta hanyar haɓaka kodar ɗan adam a cikin aladu. Yayin da har yanzu akwai cikas da dama da za a shawo kan lamarin, wannan bincike ya bude kofa ga yuwuwar girmar sassan jikin dan Adam a cikin dabbobi, wanda zai iya samar da mafita ga karancin gabobin da ake dasa a duniya.

Source: The Guardian, Kwayar Kwayar Kwayar.