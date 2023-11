Bude Sirrin Salon Barci Na Zamani

Gabatarwa

Lokaci yana kawo canje-canje a yanayi, yana shafar nau'ikan rayuwa daban-daban a duniya. Tun daga zubar da ganyen bishiyun da ba su da tushe har zuwa tsugunar da dabbobi, ba za a iya musun tasirin canjin yanayi ba. Abin mamaki, wani bincike mai zurfi na 2023 ya nuna cewa mutane kuma suna nuna yanayin yanayi a cikin yanayin barcin su, suna ba da haske kan yanayin mu na ciki.

Research hanya

An gudanar da binciken ne daga ƙungiyar masana kimiyya daga Clinic for Sleep & Chronomedicine a asibitin St. Hedwig a Berlin. Binciken, wanda aka buga a mujallar Frontiers in Neuroscience, ya ƙunshi masu aikin sa kai 188 waɗanda suka kwana uku a cikin dakin gwaje-gwaje. Wadannan mahalarta taron, da suka hada da mata 98 ​​da maza 90, an kula da su sosai a lokacin da suke barci.

Polysomnography: Fahimtar Matakan Barci

Don nazarin yanayin barcin su, masana kimiyya sun gudanar da wani cikakken bincike da aka sani da polysomnography. Wannan tsari ya ƙunshi rikodin raƙuman kwakwalwa, matakan iskar oxygen na jini, bugun zuciya, numfashi, motsin ido, da murƙushe ƙafafu. Ta wannan hanyar, za a iya rarraba hawan hawan barci zuwa matakan motsin ido na gaggawa (REM) da matakan motsin ido marasa sauri (NREM), na karshen ya kasu kashi uku.

Mabuɗin Nemo: Haskaka Cikin Kwanciyar Barci

Sakamakon binciken ya ba da haske mai ban sha'awa game da bambancin barci na yanayi. A lokacin hunturu, batutuwa sun kasance suna yin barci kusan mintuna 60 tsawon lokaci, kodayake suna jin kunyar mahimmancin ƙididdiga. Musamman ma, mahalarta sun ɗauki kusan mintuna 25 ƙasa don shiga barcin REM a lokacin kaka idan aka kwatanta da bazara. Barcin lokacin sanyi yana da matsakaicin mintuna 30 fiye da barcin REM fiye da na bazara. Bugu da ƙari, mafi zurfin nau'in barcin NREM ya sami raguwa mai yawa a cikin watannin faɗuwar.

Tasiri da Shawarwari

Yayin da rukunin binciken ya kasance ƙanƙanta kuma ya ƙunshi mutane waɗanda ke fuskantar wahalar barci, waɗannan binciken suna ƙalubalantar hikima ta al'ada. Duk da zaman birni na zamani da hasken wucin gadi, barcin ɗan adam yana nuna yanayin yanayi. Binciken ya nuna buƙatar ƙarin bincike a cikin manyan ƙungiyoyin mutane masu lafiya don tabbatar da sakamakon.

Dokta Dieter Kunz, mawallafin binciken, ya jaddada cewa har yanzu ’yan Adam ba su ci gaba da shawo kan yanayin yanayin da suke ciki ba. gyare-gyare ga halaye na barci, gami da lokacin kwanciya barci da tsawon lokaci, na iya zama dole don daidaitawa da ƙarin buƙatun barci a cikin hunturu. Wannan fahimtar na iya samun fa'ida mai fa'ida ga makaranta da jadawalin aiki, yana nuna buƙatar yin la'akari da buƙatun bacci na yanayi.

Tambayoyin (FAQ)

Tambaya: Menene polysomnography?

Polysomnography shine cikakken kayan aikin bincike da ake amfani dashi don nazarin yanayin barci. Ya ƙunshi rikodi na lokaci guda da kuma nazarin sigogi daban-daban na ilimin lissafin jiki, gami da igiyoyin kwakwalwa, bugun zuciya, motsin ido, da muryoyin ƙafafu.

Tambaya: Menene binciken ya gano game da yanayin barci na yanayi?

Binciken ya gano cewa mutane suna nuna bambancin yanayi a cikin tsawon lokacin barci da tsari. Mahalarta sun kasance suna yin barci mai tsawo a cikin hunturu, sun ɗauki ɗan lokaci don shiga barcin REM a lokacin kaka, kuma sun sami karin barci na REM a cikin hunturu idan aka kwatanta da bazara. Bugu da ƙari, an sami raguwa sosai a cikin mafi zurfin nau'in barcin NREM a cikin watanni na faɗuwar rana.

Tambaya: Ta yaya za a iya amfani da sakamakon binciken?

Sakamakon binciken ya nuna muhimmancin yin la'akari da karuwar bukatar barci a cikin hunturu. Daidaita halayen barci, kamar yin barci da wuri, na iya zama da amfani. Har ila yau, binciken ya tada tambayoyi game da daidaita makaranta da jadawalin aiki tare da yanayin barci na yanayi. Koyaya, ana buƙatar ƙarin bincike tare da manyan ƙungiyoyin mutane masu lafiya don tabbatar da waɗannan binciken.