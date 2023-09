Brian May, Masanin Astrophysicist da Sarauniya Guitarist, Taimakawa NASA a Taswirar Asteroid Bennu

By

Brian May, fitaccen jarumin jagoran guitar band na Sarauniya, ya ba da gudummawa ga manufar NASA na taswira da kuma dawo da samfurin daga asteroid Bennu. May, wanda ke da digiri na uku a fannin ilmin taurari, ya yi aiki tare da masanin kimiyya Claudia Manzoni don ƙirƙirar hotunan 3D na gaske na ayyukan sararin samaniya. Yin amfani da waɗannan hotuna, May ta taimaka taswirar Bennu kuma ta nemo yanki mai aminci don binciken OSIRIS-REx wanda ya tattara samfurin.

Haɗin gwiwar ya fara ne lokacin da Mayu ya aika da sitiriyo-hotunan 3D da aka yi daga hotunan manufa na OSIRIS-REx-ga darektan manufa Dante Lauretta. Lauretta ta yi mamakin ingancin sitiriyo kuma ta gane yuwuwarsu wajen gano wurin saukowa don samfurin. May, Manzoni, Lauretta, da wasu sun yi aiki tare a aikin kuma hakan ya sa aka samu littafin nan “Bennu 3-D, Anatomy of an Asteroid.”

Wannan ba shine farkon shigar watan Mayu tare da NASA ba. A cikin 2015, ya yi aiki a matsayin mai haɗin gwiwar kimiyya akan aikin New Horizons, wanda ya bincika Pluto. An san May ba kawai don gudummawar da ya bayar ga ilmin taurari ba, har ma a matsayin marubucin waƙar da ke bayan yawancin hits na Sarauniya, gami da "Za Mu Girgiza Ka" da "Ina Son Duka."

Sha'awar May ga sararin samaniya da kimiyya ya bayyana a cikin rawar da ya taka a ayyukan NASA. Kwarewarsa da kerawa a matsayin masanin ilimin taurari da guitarist suna ci gaba da yin tasiri a fagen.

Sources:

- Tashar Yanayi - "Sarauniya Guitarist Brian May Taimakawa NASA Map Asteroid Bennu"

- Space.com - "Sarauniya Guitarist da Astrophysicist Brian May akan NASA's OSIRIS-REx Asteroid Sample Mission"