Shawan Meteor na Oronid na 2023: Wani abin kallo na sama ba za ku so ku rasa ba

An saita shawan meteor na Oronid na shekara-shekara don yin kololuwa a ranar 22 ga Oktoba, 2023, yana ba da nunin sararin samaniya wanda ba za ku so a rasa ba. An san shi don meteors mai haske da sauri, Orionids suna haifar da kwarewar gani mai ban sha'awa a sararin sama na dare.

Ma'aunin ruwan shawa na Orionid na tafiya cikin sauri da ya wuce mil 148,000 a cikin sa'a guda (kilomita 66 a cikin dakika XNUMX) kuma suna da yuwuwar zama wasan wuta, yana haifar da tsawaita haske. Sau da yawa suna barin "jirgin ƙasa" masu haske yayin da suke wucewa, wanda zai iya dadewa na daƙiƙa da yawa zuwa mintuna. Ko da yake sun bayyana cewa sun samo asali ne daga ƙungiyar taurarin Orion, meteors ainihin ƙananan gutsuttsura ne da barbashi, yawanci daga tauraro mai wutsiya ko asteroids, waɗanda ke ƙonewa yayin shiga sararin duniya.

Dangane da Oronids, wadannan meteors tarkace ne da Halley's Comet ke samarwa, wani tauraro mai wutsiya da ke ratsa Rana da Duniya duk bayan shekaru 75 zuwa 79. Duk lokacin da Halley's Comet ya kusanci tsarin hasken rana na ciki, yana zubar da tsakanin ƙafa 3 zuwa 10 na kayan sa.

Don jin daɗin mafi kyawun ƙwarewar kallo, ana ba da shawarar duba digiri 45 zuwa 90 nesa da wurin haske a sararin sama. Wannan hangen nesa yana ba da damar meteors su bayyana tsawon lokaci kuma mafi ban mamaki. Kallon annurin kai tsaye na iya sa meteors su yi gajarta saboda wani tasiri da ake kira forehortening.

Oronids yawanci suna samar da meteors 15 zuwa 20 a kowace sa'a a kololuwar su lokacin da aka lura da su daga wuraren da ke da ƙarancin gurɓataccen haske. Koyaya, an sami wasu lokuta a baya lokacin da adadin meteor ya ninka wannan adadin sau uku. A wannan shekara, ba a sa ran aiki mai tsanani ba.

Mafi kyawun lokacin don kallon ruwan meteor shine a cikin sa'o'i kai tsaye bayan tsakar dare har zuwa wayewar gari. Oronids suna yin kololuwa cikin nasara a karshen mako a cikin 2023, yana sa ya fi dacewa a makara. Ana iya ganin ruwan shawa daga yankin Arewa da na Kudancin kasar, inda masu kallo a yankin Arewa ke fuskantar kudu maso gabas, su kuma na Kudancin Kudu suna fuskantar arewa maso gabas.

Halley's Comet, tushen ma'aunin Oronid, yana ɗaya daga cikin shahararrun taurarin wasan barkwanci kuma yana bayyana kusan sau ɗaya a cikin shekaru 76. Bayyanuwarsa ta ƙarshe ita ce a shekara ta 1986, kuma ana shirin dawowa a shekara ta 2061. Oronids sun zama abin tunatarwa na wanzuwar tauraro mai wutsiya a sararin samaniyar mu.

Ko kai gogaggen masanin falaki ne ko kuma mai son kallo, 2023 Orionid meteor shower yayi alƙawarin zama abin kallo na sararin samaniya wanda bai kamata a rasa shi ba. Tabbatar samun wuri nesa da fitilun birni masu haske kuma kawo kujera mai lawn ko bargo don kasancewa cikin kwanciyar hankali yayin jin daɗin wasan kwaikwayon.

