Tsohuwar Tsarin itace da aka gano: Ci gaban wayewar kakanni?

Masu binciken kayan tarihi kwanan nan sun yi wani bincike mai zurfi: tsarin katako mafi dadewa da aka taba samu, wanda ya kasance kusan shekaru rabin miliyan. Wannan binciken ya nuna cewa kakanninmu sun ci gaba fiye da yadda aka yi imani da su a baya. An samu gagarumin tsarin a Kalambo Falls da ke Zambiya, kusa da kan iyaka da Tanzaniya, kuma an kiyaye shi sosai. An yi imani dandali ne, titin tafiya, ko kuma gidan da aka ɗaga girma da ke kiyaye danginmu sama da ruwa.

Itacen yana ɗauke da alamomin da aka yanke, wanda ke nuna cewa an yi amfani da kayan aikin farko don haɗa manyan katako guda biyu don ƙirƙirar tsarin. Baya ga dandali na katako, an kuma gano tarin kayan aikin katako da suka hada da tsinke da sandar tono a wurin. Wannan binciken ya kalubalanci ra'ayin cewa kakanninmu suna amfani da itace kawai don iyakance iyaka kamar fara wuta ko farauta.

Larry Barham, shugaban marubucin binciken kuma masanin ilimin kimiya na kasa a Jami’ar Liverpool, ya bayyana cewa wannan binciken ya canza ra’ayinsa game da kakanninmu. Ya nuna cewa suna da ikon canza muhallinsu da ƙirƙirar wani sabon abu. Barham ya yi imanin cewa wannan yana nuna babban matakin tunani mai zurfi da yuwuwar har ma da ƙwarewar harshe.

Ginin ya kasance wata dama ce da aka gano a lokacin hakowa a shekarar 2019 a kusa da kogin Kalambo, sama da wani ruwa da ya kai tsayin mita 235. An yi imanin babban matakin ruwa a faɗuwar ruwa ya kiyaye tsarin katako a cikin ƙarni. Abubuwan da aka gano da suka shafi tsohuwar itace ba kasafai suke ba saboda yanayin rubewa ba tare da barin abubuwa da yawa ga al'ummomi masu zuwa ba.

Don tantance shekarun tsarin daidai, masu bincike sun yi amfani da sabuwar hanyar da ake kira luminescence dating, wanda ke auna lokacin ƙarshe na ma'adanai a cikin hasken rana. Wannan ya bayyana cewa tsarin yana da aƙalla shekaru 476,000, wanda ya riga ya fara juyin halittar Homo sapiens. An gano burbushin Homo heidelbergensis, dangin ɗan adam, a yankin, wanda ya kasance tsakanin shekaru 700,000 zuwa 200,000.

Binciken ya ƙalubalanci imanin da ake da shi cewa kakannin mutane makiyaya ne. Wurin da tsarin yake kusa da magudanan ruwa, wanda ya samar da ingantaccen tushen ruwa, ya nuna cewa wataƙila ya kasance wurin zama na dindindin. Koyaya, har yanzu ba a tabbatar da wannan hasashen ba kuma ana buƙatar ƙarin bincike.

Gabaɗaya, wannan babban abin da aka samu yana nuna iyawa da basirar kakanninmu. Yana ba da shaidar ci gaban tunaninsu, iyawar tsarawa, da ƙirƙirar tsarin da ba a taɓa gani ba. Binciken ya haifar da tambayoyi masu ban sha'awa game da ci gaban wayewar farko kuma yana nuna buƙatar ƙarin bincike da nazarin abubuwan da suka gabata.

– Luminescence Dating: wata dabara ce da ke kayyade shekarun ma’adanai ta hanyar auna lokacin tun bayan bayyanarsu ta ƙarshe ga hasken rana.

- Homo heidelbergensis: kakan mutum da aka yi tunanin ya rayu tsakanin shekaru 700,000 zuwa 200,000 da suka wuce.

- Tsananin tunani: ikon yin tunani game da ra'ayoyin da ba a zahiri ba ko kuma gogewa kai tsaye.

