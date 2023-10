Sabon Tushen Makamashi: Girbin Wutar Lantarki daga Motsin Molecular

By

Masana kimiyya sun gano wata sabuwar hanya ta samar da wutar lantarki ta hanyar amfani da motsin kwayoyin halitta. Yayin da fasahar makamashin igiyar ruwa ta riga ta tabbatar da cewa ita ce tushen samar da wutar lantarki mai inganci, yanzu masu bincike sun gano cewa ko da kwayoyin da ke sauran suna da makamashin da za a iya amfani da su.

A cikin labarin da aka buga a cikin APL Materials, masu bincike sun gwada na'urar girbi makamashi na kwayoyin halitta wanda ke ɗaukar makamashi daga motsin kwayoyin halitta a cikin ruwa. Ta hanyar nutsar da nanoarrays na kayan piezoelectric a cikin ruwa, masu binciken sun sami damar juyar da motsin ruwan zuwa madaidaicin wutar lantarki. Wannan ci gaban yana da yuwuwar samar da makamashi mai yawa, idan aka yi la'akari da yawan iska da ruwa a duniya.

Na'urar tana amfani da zinc oxide, kayan aikin piezoelectric, wanda ke haifar da yuwuwar wutar lantarki lokacin da ya sami motsi. Masu binciken sun kwatanta motsin igiyoyin zinc oxide zuwa ga ciyawa a cikin teku. Amfanin wannan na'urar ita ce, ba ta dogara ga duk wani ƙarfin waje ba, yana mai da shi tushen makamashi mai tsabta mai canza wasa. Yana buɗe yuwuwar samar da makamashin lantarki ta hanyar motsi na thermal na ƙwayoyin cuta, wanda ya bambanta da motsin inji na gargajiya.

Aikace-aikacen wannan fasaha suna da yawa. Ana iya amfani da shi don kunna nanotechnologies kamar na'urorin likitanci da za a dasa su. Hakanan za'a iya haɓaka na'urar har zuwa manyan janareta don samar da makamashi mai girman kilowatt. Masu binciken sun riga sun yi aiki don inganta yawan makamashi na na'urar ta hanyar gwada ruwa daban-daban, kayan aikin piezoelectric masu girma, da kuma sababbin kayan gine-gine.

Wannan bincike mai zurfi yana ba da hanya mai ban sha'awa don samar da wutar lantarki wanda baya dogara da hanyoyin waje na yau da kullun kamar iska, wutar lantarki, ko hasken rana. Ikon shigar da kuzarin kwayoyin halitta yana buɗe sabbin damar don dorewa da tsaftataccen hanyoyin samar da makamashi a nan gaba.

Sources:

- Abubuwan APL - https://www.aip.org/

- Wendy Beatty, Harkokin Watsa Labarai a AIP - [email kariya]

- Haɗin gwiwar marubuta: East Eight Energy Co. Ltd.; Nankai University