Dumamar Duniya na iya ƙara Yaɗuwar Coral Reef Predator

Dumamar yanayi ba wai kawai tana taimakawa wajen zubar da murjani ba har ma yana da yuwuwar kara yawan kifin taurarin rawanin ƙaya, waɗanda sanannen mafarauta ne na murjani reefs. Wadannan kifin tauraro, a matakin manya, haqiqanin mafarauta ne da ke cinye murjani reefs. Duk da haka, a matsayin matasa, suna aiki a matsayin herbivores kuma suna jiran murjani mai rai don murmurewa kafin su zama masu farautar murjani.

Masana kimiyya daga Jami'ar Sydney sun gudanar da gwaje-gwaje don gwada juriyar kambi na ƙaya na yara kanana don zafin damuwa. Gwaje-gwajen da aka yi da nufin yin koyi da yanayin zafin ruwan teku wanda ke haifar da bleaching na murjani da mace-mace. An fallasa kifin tauraro zuwa yanayin yanayin zafin zafi tare da yanayin zafi daga 28 ° C zuwa 30 ° C, kuma sun nuna matukar juriya ga yanayin zafi idan aka kwatanta da murjani.

Binciken wanda aka buga a mujallar Global Change Biology, ya gano cewa kananan yara masu kambin ƙaya na starfish na iya jure yanayin zafi har tsawon kwanaki 20. Wannan juriya kusan sau uku ya fi ƙarfin zafin da ke haifar da bleaching na murjani. Sakamakon binciken ya nuna cewa ɗumamar ruwa na iya amfanar waɗannan kifin tauraro. Yawancin wuraren zama na tarkacen murjani da ke haifar da bleaching na murjani da mace-mace yana ba da damar adadin su ya ƙaru akan lokaci.

Dumamar teku barazana ce kai tsaye ga rayuwar murjani, tare da nau'ikan murjani iri-iri da ke bacewa a yankuna kamar Bahar Rum da Babban Barrier Reef a Ostiraliya suna fuskantar bleaching mai tsanani. A cewar wani rahoto da gwamnatin Ostiraliya ta fitar, kashi 91% na murjani na Great Barrier Reef sun lalace ta hanyar bleaching sakamakon tsawan lokacin zafi da aka yi a lokacin rani.

A ƙarshe, ɗumamar yanayi yana haifar da babbar barazana ga raƙuman murjani ba kawai ta hanyar bleaching ba har ma ta hanyar haɓaka haɓakar kifin tauraro mai kambi. Fahimtar tasirin sauyin yanayi kan yanayin yanayin teku yana da mahimmanci ga ƙoƙarin kiyayewa.

