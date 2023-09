Makomar Binciken Sararin Sama: Tattaunawa da Eric Ianson na NASA

A cikin wata lacca mai zuwa mai taken “Planets and asteroids and moon… oh my!”, Eric Ianson, Mataimakin Darakta na Sashen Kimiyya na Duniya a hedikwatar NASA, zai tattauna sabbin yunƙurin NASA na binciken sararin samaniya. Wannan ya hada da tarin samfurori daga saman duniyar Mars, nunin kariyar sararin samaniya ta hanyar jefar da wani jirgin sama da gangan a cikin wani asteroid, da kuma binciken watan Jupiter Europa da tekun da ke lullube da kankara.

Matsalolin da matasa za su yi tsammanin shaida a rayuwarsu a fagen binciken sararin samaniya yana da wahala a iya hasashensu, yayin da fasahar ke tasowa cikin sauri kuma bukatu na canzawa. Duk da haka, akwai wasu abubuwan da za a iya gane su. Komawar mutane zuwa duniyar wata da saukar 'yan sama jannati a duniyar Mars na kan gaba. Ayyukan Robotic zuwa taurari daban-daban, watanni, da ƙananan gawawwaki a cikin tsarin hasken rana za su ci gaba, tare da mai da hankali kan wurare kamar Jupiter's Moon Europa, Saturn's Moon Titan, da Uranus. Hakanan za'a sami ci gaba wajen gano duniyoyin da suke zaune a wajen tsarin hasken rana na mu.

Matsayin NASA don cimma manyan ci gaban sararin samaniya na gaba yana da mahimmanci, ko da yake kamfanoni masu zaman kansu kamar SpaceX suna kara taka muhimmiyar rawa a balaguron sararin samaniya. Yayin da kamfanoni masu zaman kansu ke da kwarin gwiwa na kasuwanci, NASA tana samun tallafi don cimma takamaiman manufofin kimiyya, bincike, ko fasaha. Haɗin kai tare da masana'antu ya zama ruwan dare gama gari, amma akwai lokuttan da NASA ke haɓaka na'urori na musamman ko jirgin sama a cikin gida, irin su Mars rovers da na Europa Clipper.

Nasarar kwanan nan na shirin sararin samaniyar Indiya ya sauka a kan igiyar kudancin wata, abin yabawa ne. NASA tana darajar haɗin gwiwar kasa da kasa kuma ta gane mahimmancin raba bayanan manufa don amfanin binciken kimiyya. Suna ƙarfafa abokan aikinsu na duniya su yi haka, suna haɓaka binciken sararin samaniya cikin lumana.

Lokacin da aka tambaye shi game da fim ɗin da ya fi so ko nunin TV game da sararin samaniya ko binciken sararin samaniya, Eric Ianson ya ambaci abubuwan da aka fi so da yawa, ciki har da "Apollo 13," "Martian," da "The Empire Strikes Back." Koyaya, a ƙarshe ya zaɓi "Kayan Dama" a matsayin babban zaɓinsa. Fim ɗin ya nuna labarin ainihin 'yan sama jannati na Mercury Bakwai kuma yana ɗaukar hasashe da ƙalubalen balaguron sararin samaniya a lokacin da yake sauyawa daga almara na kimiyya zuwa gaskiya.

Eric Ianson's Wilder Penfield Lecture an shirya shi don Nuwamba 13th a 4 na yamma a cikin The Neuro's Jeanne Timmins Amphitheater.

Ma'anar:

NASA – National Aeronautics and Space Administration, hukumar farar hula ta Amurka da ke da alhakin binciken sararin samaniya da bincike na kasa.

Shirin Binciken Mars – Shirin NASA ya mayar da hankali kan binciken duniyar Mars, gami da nazarin yanayin duniya, ilimin geology, da yuwuwar tallafawa rayuwa.

Shirin Tsarin Wuta na Radioisotope - Shirin NASA wanda ke tasowa da kuma kula da amfani da tsarin wutar lantarki na radioisotope, wanda ke ba da wutar lantarki don ayyukan sararin samaniya mai zurfi ta amfani da zafi da aka samu daga lalatawar isotopes na rediyo.

Kariyar Duniya - Nazarin da haɓaka hanyoyin don kare Duniya daga abubuwan da zasu iya tasiri ta hanyar taurari ko taurari.

Europa – Daya daga cikin watannin Jupiter wanda aka yi imani yana da tekun karkashin kasa na ruwa mai ruwa a karkashin ɓawon ƙanƙara.

Sabis na biyan kuɗin kasuwancin kasuwanci - Shirin da ke da nufin isar da ayyukan kimiyya da fasaha zuwa duniyar wata ta hanyar haɗin gwiwa tare da kamfanonin kasuwanci.

Perseverance Rover - Manufar NASA zuwa duniyar Mars wanda ke da nufin gano yanayin zaman duniya, neman alamun rayuwar da, da tattara samfurori don yuwuwar dawowa duniya.

James Webb Space Telescope - Wani na'urar hangen nesa mai zuwa wanda aka saita don ƙaddamarwa a cikin 2021, wanda aka tsara don zama mafi ƙarfi na sararin samaniya da aka taɓa ginawa.

Shirin Artemis - Shirin NASA wanda ke nufin saukar da "mace ta farko da namiji na gaba" akan wata ta 2024.

Tushen: Babu URLs da aka bayar.