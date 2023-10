Binciken Rubutun Mataki na Orbital don Dubawa na τ Boo b

By

A cikin neman bayanai masu mahimmanci game da exoplanets, nazarin filayen maganadisu na iya ba da haske game da tsarin su na ciki, kaddarorin yanayi, da yuwuwar zama. Kwanan nan, an yi yunƙurin gano filayen maganadisu exoplanetary ta hanyar nazarin fitar da radiyon auroral. Duk da haka, duk da yawan bincike, ba a tabbatar da gano hayaƙin rediyo daga exoplanets ba.

A cikin binciken kwanan nan da Turner et al. a cikin 2021, an ba da rahoton gano wani ɗan lokaci na fashewar da'ira mai da'ira daga tsarin τ Boo exoplanetary. An yi waɗannan abubuwan lura ta amfani da LOFAR ƙananan matakan haske. Tushen da aka ɗauka na wannan fitar shine exoplanet τ Boo b, wanda zai iya fitar da raƙuman radiyo ta hanyar cyclotron maser.

Sakamakon binciken Turner et al. ya nuna cewa filin maganadisu na τ Boo b ya yi daidai da tsinkayar ka'idar. Duk da haka, yana da mahimmanci don tabbatar da wannan ganewar asali saboda yana da tasiri mai mahimmanci ga kimiyyar exoplanetary. Don ci gaba da bincikar wannan, an gudanar da yaƙin neman zaɓe a cikin 2020 ta hanyar amfani da sabon na'urar hangen nesa ta NenuFAR.

Abin takaici, ba a sami fashewar hayaki ba a cikin abubuwan lura na NenuFAR. Akwai yuwuwar bayani da yawa game da wannan rashin ganowa, gami da siginar fashe na asali mai yuwuwar wani tsari na kayan aiki da ba a san shi ya haifar ba. Wata yuwuwar ita ce fiɗaɗɗen raƙuman radiyo daga τ Boo b kawai ba sa nan yayin lokacin kallo.

A ƙarshe, yayin da ake ci gaba da neman filayen magnetic exoplanetary, bincike kan ɗaukar hoto na orbital don lura da τ Boo b yana ba da haske mai mahimmanci. Ƙarin karatu da tabbatarwa sun zama dole don yin ƙarin haske a kan hadadden yanayin filayen maganadisu da hanyoyin gano su.

