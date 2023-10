Amincewa da Rigima ta FDA ta Magungunan Antipsychotic Yana Damuwa

By

Hukuncin kwanan nan da Hukumar Abinci da Magunguna ta Amurka (FDA) ta yi na hanzarta bin amincewar maganin brexpiprazole (Rexulti) na maganin ƙwaƙwalwa ga tsofaffi masu fama da cutar hauka ya haifar da cece-kuce. Duk da ƙarancin fa'idodin asibiti da ƙarin haɗarin mutuwa da ke alaƙa da miyagun ƙwayoyi, an taso da damuwa game da ƙa'idodin amincewar FDA da tasirin abubuwan kasuwanci akan ƙungiyoyin bayar da shawarwari na haƙuri.

Bincike a cikin ma'auni na lahani-amfani na Rexulti yana haifar da tambayoyi masu mahimmanci. Magungunan bai nuna wani tasiri mai mahimmanci na warkewa ba yayin gwaji kuma an gano yana da alaƙa da haɗarin mace-mace. Duk da haka, Rexulti ya zama farkon antipsychotic da FDA ta amince da shi don magance tashin hankali a cikin tsofaffi marasa lafiya da ciwon hauka.

Ɗaya daga cikin manyan abubuwan da ke tattare da wannan shawarar ita ce fa'idar kuɗi da zai iya kawowa ga kamfanonin ƙwayoyi. Tare da farashin kusan $1,400 a wata, masu yin Rexulti, Otsuka da Lundbeck, suna tsammanin ƙarin dala biliyan 1 a cikin tallace-tallace na shekara-shekara. Wani dan jarida mai bincike Robert Whitaker yayi jayayya cewa akwai tambayoyi masu tsanani game da ma'auni na lahani na wannan magani a cikin wata takarda da aka buga a cikin BMJ.

Amincewar Rexulti kuma na iya juyar da ƙoƙarce-ƙoƙarcen shekaru da Cibiyoyin Kula da Medicare da Medicaid (CMS) na Amurka ke yi don rage amfani da tambarin antipsychotics a cikin gidajen kulawa na zama. Magungunan yana ɗauke da “gargadin akwatin,” nau'in gargaɗin FDA mafi muni, game da ƙara haɗarin mutuwa. Gwaje-gwaje guda uku da aka amince da su sun nuna cewa adadin mutuwar ya ninka sau huɗu a cikin waɗanda aka ba brexpiprazole idan aka kwatanta da waɗanda aka ba da wuribo.

Mai binciken lafiyar Jama'a Nina Zeldes ta bayyana damuwarta game da amincewar, tana mai cewa "kananan fa'idodin ba su wuce manyan matsalolin tsaro ba." Farfesa Lon Schneider na Jami'ar Kudancin California kuma ya lura cewa sakamakon gwajin brexpiprazole ya yi kama da gwaje-gwajen antipsychotics a baya a cikin marasa lafiya na Alzheimer.

Akwai damuwa cewa ƙa'idodin amincewar FDA na yanzu na iya zama ƙasa da yadda suke shekaru 20 da suka gabata. Ƙungiyoyi masu ba da shawara ga marasa lafiya, irin su Alliance for Aging Research and Leaders Enage on Alzheimer's Research (LEAD), sun goyi bayan amincewar brexpiprazole. Duk da haka, yana da kyau a lura cewa wasu daga cikin wadannan kungiyoyi suna samun kudade daga kamfanonin harhada magunguna, ciki har da wadanda ke da hannu wajen samar da Rexulti.

Shawarar FDA ta tayar da tambayoyi game da tasirin sha'awar kasuwanci akan amincewar miyagun ƙwayoyi da kuma buƙatar ingantaccen tsarin kimantawa. Ƙoƙarin da CMS ke ci gaba da yi na rage ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙwayoyin cuta a gidajen kulawa na iya zama da sabani da ƙoƙarin tallace-tallacen da wataƙila ya bi amincewar brexpiprazole.

