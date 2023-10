Bincika Matsayin Ƙirƙirar Ƙwararrun Ƙwararrun Ƙwararrun Ƙwararrun Ƙwararrun Ƙwararrun Ƙwararrun Ƙwararrun Ƙwararrun Ƙwararrun Ƙwararrun Ƙwararru na AI.

Masu bincike daga Cibiyar Nazarin Innovation ta Manchester (MIoIR) a AMBS kwanan nan sun gudanar da wani bincike mai suna "Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology," wanda yayi nazari akan muhimmiyar rawa. na masu shiga tsakani na kirkire-kirkire a cikin tasirin sabbin halittun halittu.

Binciken ya mayar da hankali kan filin da ke fitowa na ilimin ilimin injiniya na AI-enabled (AI-EB) da abubuwan da ke faruwa a cikin shekarun dijital. Wannan hadewar fasahohin yana tayar da ba tambayoyin kimiyya kadai ba har ma da matsalolin da'a, zamantakewa, da tattalin arziki. Don magance waɗannan al'amurra masu rikitarwa, masu binciken sun yi hulɗa tare da masu ruwa da tsaki daban-daban da ke da zurfi a cikin daular AI-EB.

Babban jigon wannan binciken shine binciken yadda masu shiga tsakani na kirkire-kirkire, manyan 'yan wasa a cikin sabbin halittu, ke yin la'akari da manufofin al'umma da muhalli tare da manufofin tattalin arziki. Yayin da jagororin kirkire-kirkire da alhakin ke karfafa wannan daidaito, binciken ya nuna cewa masu shiga tsakani a fagen ilimin halittar injiniya suna ba da fifikon ma'auni na gargajiya da hanyoyin kasuwanci.

Ana sa ran binciken zai yi tasiri mai mahimmanci ga ci gaban masu shiga tsakani da kuma gudanar da bincike a cikin yankin AI-EB. Marubutan suna jayayya cewa cikakken tsarin da ya yi la'akari da abubuwan da suka shafi al'umma da muhalli na AI-EB, ban da tallace-tallace, yana da mahimmanci don amfani da cikakkiyar damar wannan fasaha mai tasowa.

Wannan binciken yana ba da haske game da mahimmancin masu shiga tsakani na ƙirƙira don tsara makomar ilimin kimiyyar injiniya ta AI. Yana ba da haske game da buƙatar hanyar da ta dace don daidaita yanayin tattalin arziki, zamantakewa, da muhalli don haɓaka fa'idodin wannan fasaha mai canza canji.

