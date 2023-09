Gwaje-gwaje akan Kwarin da aka Rubuce Suna Bada Haske akan Launuka na Gaskiya

By

Tawagar masu bincike daga Jami'ar Nanjing, Kwalejin Kimiyya ta kasar Sin, da Kwalejin Jami'ar Cork sun kirkiro wata dabarar da za ta iya ba da damar yin la'akari da launin fata a cikin wasu kwari da suka lalace. Binciken da aka yi a baya ya nuna cewa yana da wahala a iya tantance ainihin launin kwari na burbushin halittu, ban da wadanda aka adana a cikin amber. Waɗannan burbushin yawanci monochromatic ne kuma suna da alamu na musamman a cikin inuwar launin toka. A cikin binciken su na baya-bayan nan da aka buga a cikin Proceedings of the Royal Society B, ƙungiyar ta bayyana tsarinsu da bincikensu.

Don ƙididdige ƙirar launi, masu binciken sun kwatanta kwari na zamani kama da kamanni da samfuran burbushin da suka samu a baya. Wadannan kwari na zamani an nannade su a cikin foil na aluminum kuma an yi su a matsayin burbushin halittu ta hanyar yin gasa a yanayin zafi daga 200 ° zuwa 500 ° C. Daga nan sai tawagar ta bincika samfuran ta hanyar amfani da microscope na lantarki tare da kwatanta su da samfuran burbushin.

Binciken da suka yi ya nuna cewa fitattun faci akan samfuran da aka toya sun yi daidai da wuraren exoskeleton waɗanda ke da wadata a cikin melanin, launi mai duhu. Wadannan wurare masu duhu sun fi jure zafi, suna nuna cewa suma sun fi jurewa lalacewa. Wannan yana nuna cewa wurare masu duhu a kan burbushin kwari suna iya wakiltar sassan tsoffin halittu waɗanda kuma suke da mafi girman abun ciki na melanin. Don haka, waɗannan wurare masu duhu suna iya ba da alamu don kimanta launin burbushin.

Tawagar ta kuma lura cewa dumama kwari ya haifar da tsaka-tsakin lokaci inda suka koma baki daya kafin su rikide zuwa salo daban-daban. Wannan yana nuna cewa gwaje-gwaje irin nasu na iya sauƙaƙe sabon bincike kan ƙididdige launi na kwari.

A ƙarshe, wannan binciken yana nuna sabuwar dabara don ƙididdige tsarin launi a cikin kwari da aka lalata. Ta hanyar kwatanta kwari na zamani da aka yi wa kasusuwan burbushin halittu da samfuran burbushin halittu, masu binciken sun gano wurare masu duhu wadanda watakila sun yi daidai da sassan tsoffin halittu masu dauke da sinadarin melanin. Wannan dabarar tana buɗe sabbin hanyoyi don nazarin launin launi a cikin kwari da suka lalace.

Tushen: Ayyukan Royal Society B: Kimiyyar Halittu, DOI: 10.1098/rspb.2023.1333