Sabon Gano Mai Ban sha'awa: Biyu da Ba a sani ba a baya Nau'in Farko na Farko masu kama da Lemurs

Masana kimiyya sun yi wani sabon bincike mai ban sha'awa, inda suka gano wasu tsoffin nau'ikan halittu masu kama da lemurs guda biyu da ba a san su ba. Waɗannan binciken sun ba da haske a kan juyin halitta na primates kuma suna ba da haske mai mahimmanci ga tarihin waɗannan halittu masu ban sha'awa.

An gano nau'in farko, mai suna "Ailuravus macrurus," a Indiya. Wannan primate ya rayu kusan shekaru miliyan 55 da suka gabata kuma yana da sifofin lemur-kamar jiki, kamar dogon wutsiya da ƙaramin girman jiki. Masu bincike sun yi imanin cewa Ailuravus macrurus ya rayu a cikin bishiyoyi kuma yana ciyar da 'ya'yan itatuwa da ganye, kama da lemur zamani.

Na biyu nau'in, mai suna "Krishnapithecus krishnai," an kuma samu a Indiya. Wannan primate ya rayu kusan shekaru miliyan 54.5 da suka gabata kuma ya nuna kamanceceniya da lemurs. Burbushinsa ya nuna cewa Krishnapithecus krishnai ya kasance arboreal, ma'ana ya shafe mafi yawan lokutansa a cikin bishiyoyi. Kamanceceniya a cikin sifofin zahiri tsakanin wannan tsohowar primate da lemurs na zamani suna goyan bayan ra'ayin juyin halitta iri ɗaya.

Waɗannan binciken suna da mahimmanci saboda suna ba da bayanai masu mahimmanci game da tsaffin zuriyar firamare da abubuwan da suka tsara tarihin juyin halittarsu. Sakamakon binciken ya nuna cewa lemurs na iya samo asali ne daga Asiya, maimakon Afirka kamar yadda aka yi imani da su a baya.

Masu binciken sun yi amfani da fasaha na ci gaba kamar fasaha na hoto da cikakken nazarin halittu don nazarin burbushin halittu. Ta hanyar kwatanta fasalin zahirin waɗannan tsohowar primates tare da na lemurs na zamani da sauran primates, sun sami damar zana sakamako mai mahimmanci game da dangantakarsu ta juyin halitta.

Wannan binciken yana nuna mahimmancin binciken burbushin halittu wajen fahimtar tarihin rayuwa a duniya. Ta hanyar nazarin burbushin burbushin halittu, masana kimiyya za su iya samun haske game da asali da hanyoyin juyin halitta na nau'ikan halittu daban-daban.

An buga waɗannan binciken a cikin mujallar kimiyya kuma sun haifar da farin ciki a tsakanin al'ummar kimiyya. Gano waɗannan tsoffin nau'ikan halittu guda biyu waɗanda a baya ba a san su ba masu kama da lemurs wani babban ci gaba ne mai ban mamaki a fahimtarmu game da juyin halitta na farko.

