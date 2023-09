Sake la'akari da Locomotion na dabbobi masu shayarwa da masu rarrafe

By

An ƙalubalanci fahimtar al'ada na yadda dabbobi masu shayarwa na duniya suka haifar da salon tafiyarsu na musamman ta wani binciken da Harvard ya jagoranta. Shekaru da yawa, an yi imanin cewa dabbobi masu shayarwa sun fito ne daga kakanni masu rarrafe, wanda ya haifar da sauyi daga rarrafe-ƙafa zuwa yanayin tafiya tare da ƙafafu a ƙarƙashin jiki. Wannan hasashe, wanda aka fi sani da sifa-to-sagittal paradigm, an koyar da shi sosai a cikin litattafan koleji kan ilimin halittar jiki da juyin halitta.

Duk da haka, sabon binciken ya nuna cewa wannan imani da aka dade yana iya zama kuskure. Masu binciken suna jayayya cewa dogaro kawai da lura da dabbobin zamani, kamar dabbobi masu rayayye da dabbobi masu rarrafe, na iya haifar da kuskuren hasashe na juyin halitta. Don samun cikakkiyar fahimta, ƙungiyar ta jaddada mahimmancin nazarin bayanan burbushin halittu da kuma nazarin dabbobin da suka mutu.

Ta hanyar nazarin bayanan burbushin halittu, masu bincike suna fatan gano sauye-sauyen yanayin jikin mutum, lokacin waɗannan canje-canje, da kuma matsi na zaɓaɓɓu waɗanda suka haifar da juyin halitta a cikin dabbobi masu shayarwa. Marubutan binciken suna jayayya cewa idan ba tare da wannan hangen nesa na tarihi ba, labarun juyin halitta na iya zama labarun hasashe kawai waɗanda ba su da tallafi na gaske.

Sakamakon wannan binciken yana nuna cewa yana da mahimmanci a tuntuɓi bayanan burbushin halittu yayin gina yanayin juyin halitta. Yayin da rikodin burbushin halittu ya ba da taƙaitaccen bayani kan nama mai laushi, kamar tsokoki da jijiyoyi, ya kasance muhimmiyar hanya don fahimtar canje-canjen da suka faru a cikin tarihin juyin halitta.

A taƙaice, binciken da Harvard ya jagoranta ya ƙalubalanci fahimtar al'ada game da canjin yanayi daga dabbobi masu rarrafe zuwa dabbobi masu rarrafe. Ta hanyar nuna wajabcin binciken tarihin burbushin halittu, masu binciken sun yi kira ga mafi tsauri da tushen shaida don fahimtar tarihin juyin halitta na locomotion.

