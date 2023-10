Binciko wata tare da Kyamara na Lunar na Duniya Mai Hannu (HULC)

Wani sabon zamani na binciken wata yana kan gaba yayin da 'yan sama jannati ke shirin gudanar da ayyukan Artemis na gaba zuwa wata. Ɗaya daga cikin manyan ci gaba a cikin kayan aikin su shine Kyamara na Lunar Universal Handheld (HULC). Wannan kyamarori mai yankewa sanannen haɓakawa ne daga kyamarorin Hasselblad 500EL da aka gyara waɗanda 'yan sama jannati suka yi amfani da su yayin ayyukan Apollo.

Don tabbatar da shirye-shiryen HULC don binciken wata, an gudanar da gwaji mai tsauri a Lanzarote, Spain, yanki mai shimfidar wurare masu kama da waɗanda aka samu akan wata. Masana kimiyya, wadanda aka horar da su musamman don binciken duniyar wata, sun dauki kyamarar a kan balaguron balaguron kasa, suna zayyana bincikensu a cikin Littafin Filayen Lantarki. Masu koyarwa sun sami damar bin diddigin ci gaban su a ainihin lokacin ta hanyar murya da rafukan bidiyo.

HULC an sanye shi da sassan kyamarar kashe-shirya wanda ke ba da ingantacciyar fahimtar haske da ruwan tabarau na zamani. Yayin da wata ke gabatar da inuwar inuwa da wurare masu haske, musamman a kusa da sandar kudu, ƙirar HULC tana lissafin waɗannan matsanancin yanayin hasken wuta. Ba tare da wani yanayi da zai daidaita zafin jiki ba, yanayin wata yana fuskantar sauye-sauye masu yawa, tare da yanayin zafi yana tashi zuwa 120 ° C a rana kuma yana faduwa zuwa -200 ° C da dare. An gina kyamarori na HULC don jure wa waɗannan matsananciyar zafin jiki, suna nuna ƙarin bargo mai kariya don kariya ta zafi da ƙura.

Domin a kwaikwayi yanayin da masu daukar hoton wata suka yi tsammanin fuskanta, 'yan saman jannati 'yan takara sun gwada kyamarar HULC a cikin hasken rana da kuma cikin kogon dutse don kwaikwayi daren wata. Dole ne a yi amfani da kyamara cikin sauƙi yayin sanye da safar hannu mai kauri, wanda ya haifar da daidaita maɓallan masu amfani. Jagoran NASA na kyamarar HULC, Jeremy Myers, ya jaddada mahimmancin fahimta, yana mai cewa "kamara ya kamata ya kasance mai sauƙin amfani" saboda yana ɗaya daga cikin kayan aikin da 'yan sama jannati za su yi amfani da su a kan wata.

Bugu da ƙari, ɗaukar bayanai na kusa da duwatsu da faffadan harbe-harbe na yanayin duniyar wata, injiniyoyi suna ƙoƙarin ƙirƙirar kyamarar da za ta iya jure wa ƙurar wata mai haɗari. Wannan ƙura, wanda aka yi da lallausan ɓangarorin ɓarke ​​​​, yana haifar da haɗari ga duka ma'aikata da kayan aiki. Zane-zane na HULC zai ci gaba da haɓakawa, tare da sigar mai zuwa da aka tsara don gwaji a tashar sararin samaniya ta ƙasa da ƙasa.

FAQ

Menene kyamarar HULC?

Kyamarar Lunar ta Duniya ta Hannu (HULC) kyamara ce ta zamani wacce aka kera don 'yan sama jannati a kan ayyukan Artemis na gaba zuwa wata. Yana da mahimmancin haɓakawa daga kyamarori da aka yi amfani da su yayin ayyukan Apollo.

Me yasa kyamarar HULC ta bambanta?

Kyamara ta HULC tana haɗa sassan kashe-kashe tare da ingantacciyar fahimtar haske da manyan ruwan tabarau. An ƙera shi don tsayayya da matsanancin yanayin zafi da yanayin hasken yanayi na yanayin wata.

Ta yaya aka gwada kyamarar HULC?

Kyamarar HULC ta gudanar da gwaji mai tsauri a Lanzarote, Spain, wanda ke da shimfidar wurare masu kama da yanayin wata. Masana kimiyya, wadanda aka horar da su a kan binciken duniyar wata, sun yi amfani da kyamarar yayin balaguron balaguron kasa kuma sun tsara bincikensu a cikin Littafin Filayen Lantarki.

Waɗanne ƙalubale ne kyamarar HULC ke magance?

Kyamara ta HULC tana magance ƙalubalen bambance-bambancen yanayin zafi da ƙurar wata. An ƙera shi don kula da yanayin zafi da ya kai 120 ° C a rana da -200 ° C da dare yayin samar da ƙarin matakan kariya daga ƙura.

Menene shirye-shiryen gaba don kyamarar HULC?

Injiniyoyin za su ci gaba da inganta ƙirar kyamarar HULC, tare da sigar da aka tsara don gwaji a tashar sararin samaniya ta duniya. Maƙasudin ƙarshe shine samar da 'yan sama jannati da kayan aiki mai sauƙi don amfani kuma abin dogaro don binciken wata.