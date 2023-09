Gwajin Al'adun Kombucha don jurewa sararin samaniya

ESA na gudanar da gwaje-gwaje a kan al'adun kombucha don sanin tsayin daka a sararin samaniya da yuwuwar su don tallafawa kasancewar ɗan adam akan wata da Mars. Waɗannan al'adu, waɗanda aka san su da kayan haifuwa da fa'idodin kiwon lafiya, suna da ikon rayuwa a cikin mummuna yanayi a duniya, yana mai da su wani batu mai ban sha'awa don binciken sararin samaniya.

An gudanar da gwaje-gwajen ta hanyar amfani da kayan aikin Expose akan tashar sararin samaniya ta kasa da kasa, inda aka fallasa samfurori ga radiation na sararin samaniya da kuma kwatanta yanayin Martian. Wani abin mamaki da aka gano shi ne cewa wata kwayar halitta mai suna cyanobacterium ta iya gyara DNA dinta da sake dawo da rabon tantanin halitta ko da bayan an gamu da hasken sararin samaniya da ion iron, wadanda aka san suna haifar da barna mai yawa. An yi imanin cewa takamaiman kwayar halitta, kwayar halittar sulA, tana taka muhimmiyar rawa wajen dakatar da rarraba tantanin halitta har sai an gyara lalacewar DNA.

Bugu da ƙari kuma, gwaje-gwajen sun nuna cewa ƙungiyoyin tantanin halitta suna ba da microhabitat ga ƙananan nau'in, suna ba su damar "hitchhike" ta sararin samaniya a cikin manyan ƙungiyoyin sel waɗanda ke ba da kariya. Wannan yana da tasiri don fahimtar yadda tasoshin tantanin halitta da biofilms zasu iya karewa daga iyakar sararin samaniya da kuma hana gurɓata yayin ayyukan sararin samaniya.

Baya ga bincika yuwuwar tallafin matsugunin sararin samaniya, al'adun kombucha kuma na iya zama samfuri mai mahimmanci na radiation. Ta hanyar nazarin yadda waɗannan ƙananan ƙwayoyin cuta ke amsa radiation, masana kimiyya za su iya samun fahimta game da inganta lafiyar ɗan adam da haɓaka dabarun kariya na radiation ga 'yan sama jannati.

Masu binciken sun yi hasashen makoma inda za a iya noma wadannan al'adu a duniyar wata da duniyar Mars, saboda iyawarsu na samar da iskar oxygen da aiki a matsayin masana'antar halittu. Yin amfani da su a cikin ayyukan sararin samaniya na gaba da kuma ƙoƙarin binciken sararin samaniya na ɗan adam zai iya haɓaka dorewar waɗannan ayyukan.

Gabaɗaya, gwada al'adun kombucha a sararin samaniya yana ba da haske mai ban sha'awa game da juriyar ƙwayoyin cuta da yuwuwar aikace-aikacen su don tallafawa kasancewar ɗan adam na dogon lokaci bayan Duniya.

Ma'anar:

– Kombucha: Shaye-shayen shayin da aka sani da fa’idojin kiwon lafiya.

– Resilience: Ikon jurewa da murmurewa daga yanayi masu wahala.

- Biofilm: Al'umma na ƙananan ƙwayoyin cuta waɗanda ke samar da Layer na kariya akan saman.

- Radiyon Cosmic: Barbashi masu ƙarfi daga sararin samaniya.

- Yanayin Martian: Yanayin da aka kwaikwayi don kwaikwayi yanayi akan Mars.

– Halittar SulA: Halin da ke daidaita rarraba tantanin halitta don mayar da martani ga lalacewar DNA.

– Kariyar Duniya: Ka’idoji don hana kamuwa da cuta tsakanin jikunan sama.

– Cyanobacterium: Wani nau’in kwayoyin cuta ne da ke iya yin photosynthesis.

- Microhabitat: Ƙananan matsuguni a cikin mafi girman yanayin halittu.

– Samfurin Radiation: Tsarin da ake amfani da shi don nazarin tasirin radiation akan halittu masu rai.

Sources:

– An gwada al’adun Kombucha don juriyar sararin samaniya. (ESA)

– Planetary kariya. (ESA)