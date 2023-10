Sabbin Jihohin Electrons a cikin Narkakken Gishiri na iya Tasiri Ayyukan Reactor Masu Gishiri

By

Masana kimiyya sun gano cewa electrons na iya samar da jihohi daban-daban guda uku yayin da suke mu'amala da narkakkar gishiri, wani binciken da zai iya yin tasiri ga aikin injin da ke samar da gishiri. Masu binciken daga dakin gwaje-gwaje na kasa na Oak Ridge da Jami'ar Iowa sun kwaikwayi shigar da wani wuce gona da iri a cikin gishirin zinc chloride da aka narkar da su kuma sun lura da yanayi uku masu yiwuwa. A cikin yanayi ɗaya, electron ya zama wani ɓangare na radical na kwayoyin halitta tare da ions zinc guda biyu. A wani kuma, wutar lantarki tana ganowa akan ion zinc guda ɗaya. A yanayi na uku, wutar lantarki tana yaɗuwa akan ions gishiri da yawa.

Ana yin la'akari da narkakken gishirin reactors don shuke-shuken makamashin nukiliya a nan gaba, kuma fahimtar yadda radiation ke shafar halayen narkakken gishiri yana da mahimmanci. Wannan binciken yana ba da haske kan hulɗar da ke tsakanin electrons da salts lokacin da aka fallasa su zuwa babban radiation. Masu binciken sun gano cewa na'urar lantarki na iya sauƙaƙe samuwar nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan sun hada da zinc dimers da monomers, ko kuma a canza su. Waɗannan binciken na farko sun haifar da tambayoyi game da abin da wasu nau'ikan za su iya samuwa a tsawon lokaci da kuma yadda za su yi da electrons da salts.

Wannan binciken wani bangare ne na DOE's Molten Salts a cikin Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) kuma an buga shi a cikin Journal of Physical Chemistry B. Ƙungiyar tana aiki don gano wasu nau'ikan amsawa ta gwaji. Binciken ya ba da haske mai mahimmanci game da yadda electrons ke hulɗa da narkakken gishiri, amma har yanzu da sauran abubuwan da za a bincika. Bincike na gaba zai binciki sauran tsarin gishiri da tasirin radiation akan narkakken gishiri.

Source: Oak Ridge National Laboratory