Masu Bincike Suna Haɓaka Ƙaƙƙarfan yumbura tare da Ingantacciyar juriya ga fashewa

Masu bincike a Jami'ar California San Diego sun sami ci gaba a cikin haɓaka yumbura ta hanyar samar da kayan da suka fi ƙarfin kuma sun fi tsayayya da fashewa. Ta hanyar amfani da haɗe-haɗe na atom ɗin ƙarfe tare da mafi girman adadin valence electrons a cikin harsashi na waje, masu binciken sun sami hanyar haɓaka ƙarfin yumbura don ɗaukar matakan ƙarfi da damuwa.

An san yumbu don ƙayyadaddun kaddarorin su, kamar ikon jure yanayin zafi, juriya da lalacewa da lalacewa, da kula da bayanin martaba mara nauyi. Waɗannan halayen suna yin yumbu masu dacewa da aikace-aikace daban-daban, gami da abubuwan haɗin sararin samaniya da suturar kariya. Duk da haka, raunin su ya kasance babban koma baya, saboda suna da wuyar karyawa cikin damuwa.

Masanan kimiyya sun mayar da hankali kan bincikensu kan wani nau'in yumbu da ake kira high-entropy carbides, waɗanda suka lalata tsarin atom ɗin da aka yi da carbon atom ɗin da aka haɗa da abubuwa masu yawa na ƙarfe daga ginshiƙai na huɗu, na biyar, da na shida na tebur na lokaci-lokaci. An gano cewa karafa daga ginshiƙai na biyar da na shida, irin su titanium, niobium, da tungsten, suna da mahimmanci wajen haɓaka taurin yumbu saboda yawansu na valence electrons.

Valence electrons sune electrons da ake samu a cikin harsashi mafi girma na zarra wanda ke shiga haɗin kai da wasu kwayoyin halitta. Ta hanyar amfani da karafa tare da ƙarin valence electrons, masu binciken sun sami damar inganta juriyar yumbu don fashewa ƙarƙashin nauyin injina da damuwa. Abubuwan yumbu sun nuna ƙarin halayen ductile, kama da karafa, ma'ana za su iya samun ƙarin nakasu kafin su karye.

Ta hanyar ƙirar ƙira da ƙirƙira gwaji da gwaji, ƙungiyar ta gano manyan carbides biyu masu girma waɗanda suka nuna juriya na musamman ga fatattaka. Waɗannan kayan sun sami damar naƙasa ko shimfiɗawa lokacin da aka yi musu lodin inji ko damuwa, maimakon nuna madaidaicin martanin tukwane. Abubuwan da aka sake tsarawa a cikin kayan an sake tsara su don gada manyan buɗaɗɗen zarra waɗanda suka samo asali yayin da kayan ke huda ko ja da baya, suna hana samuwar tsagewa.

Kalubalen yanzu shine haɓaka samar da waɗannan tukwane masu tsauri don aikace-aikacen kasuwanci. Wannan ci gaban yana da yuwuwar jujjuya masana'antu daban-daban waɗanda suka dogara da manyan kayan yumbu, daga sararin samaniya zuwa ilimin halittu. Ƙaƙƙarfan ƙarfi na yumbu kuma yana buɗe kofofin don matsananciyar aikace-aikace, kamar manyan gefuna don abubuwan hawan hawan keke, inda za su iya kare mahimman abubuwan haɗin gwiwa da ba da damar motocin su iya jure wa manyan jiragen sama.

Wannan aikin ya sami goyan bayan Majalisar Binciken Yaren mutanen Sweden, Kayan Aikin Nanoscale Cibiyar Kwarewa, Olle Engkvist Foundation, UC San Diego Department of NanoEngineering's Materials Research Center, National Defence Science and Engineering Graduate Fellowship Program, ARCS Foundation, da The Oerlikon Group.

