Sabuwar Ci gaba a cikin Ragewar CO2: tushen Sn Catalyst Yana Ba da Ingancin Samar da Ethanol

By

A wani binciken da aka yi na baya-bayan nan, masana kimiyya sun kirkiro wani abin kara kuzari wanda ke da karfin samar da sinadarin ethanol yadda ya kamata ta hanyar rage carbon dioxide. Wannan yana wakiltar ci gaba mai mahimmanci a fagen fasahar makamashi mai sabuntawa kuma yana ba da babban alkawari a ƙoƙarin rage hayaƙin CO2.

Halin rage ragi na electrochemical CO2 (CO2RR) hanya ce da ake nema sosai don canza carbon dioxide zuwa makamashi mai tushen carbon. Samar da makamashin ruwa, irin su ethanol, yana da kyau musamman saboda yawan kuzarin su da sauƙin ajiya. Duk da haka, magudin hanyar haɗin gwiwar CC ya haifar da babban kalubale, yana kawo cikas ga ci gaba a wannan fanni.

Karkashin jagorancin Prof. Tao Zhang da Yanqiang Huang daga kwalejin nazarin kimiyyar sinadarai ta Dalian (DICP) na kwalejin kimiyya ta kasar Sin (CAS), kungiyar bincike ta samu gagarumin ci gaba a wannan fanni. Sun ɓullo da Sn-based catalyst da ake kira SnS2@Sn1-O3G, wanda ya nuna ingantaccen inganci wajen canza CO2 zuwa ethanol. Tare da ingantaccen Faradaic na har zuwa 82.5% a -0.9 VRHE da ma'auni na geometric na yanzu na 17.8 mA / cm2, wannan mai haɓaka yana nuna babban damar aiwatar da babban sikelin.

SnS2@Sn1-O3G mai kara kuzari an ƙirƙira shi ta hanyar maganin solvothermal na SnBr2 da thiourea akan kumfa carbon mai girma uku. Ya ƙunshi nanosheets na SnS2 da Sn atom ɗin da aka tarwatsa su (Sn1-O3G), waɗanda ke da mahimmanci don aikin sa.

Ta hanyar binciken injiniyoyi, masu binciken sun gano cewa sashin Sn1-O3G na mai kara kuzari yana taka muhimmiyar rawa wajen inganta samuwar CC bond. Ta hanyar tallatawa * CHO da * CO (OH) tsaka-tsakin, yana sauƙaƙe haɗakar ƙungiyoyin formyl da bicarbonate, yana haifar da samar da ethanol. Abubuwan da aka yi wa lakabin isotopically kuma sun bayyana cewa ƙwayoyin carbon a cikin samfurin ethanol na ƙarshe an samo su daga formic acid da CO2.

Wannan bincike mai ban sha'awa yana buɗe sabon damar don haɗakar ethanol kuma yana ba da dabara mai mahimmanci don sarrafa hanyoyin rage CO2 don cimma samfuran da ake so. An buga sakamakon binciken a wata babbar mujallar kimiyya ta Nature Energy, wanda ke ba da ƙarin tabbaci ga mahimmancin wannan ci gaba.

FAQ:

Tambaya: Menene ma'anar sabon haɓaka mai haɓakawa?

A: Sn-based catalyst yana ba da damar ingantaccen samar da ethanol ta hanyar rage CO2, samar da mafita mai ban sha'awa don fasahar makamashi mai sabuntawa.

Tambaya: Ta yaya mai kara kuzari ke aiki?

A: Mai kara kuzari yana haɓaka samuwar CC bond ta hanyar tallata takamaiman tsaka-tsaki da sauƙaƙe haɗin gwiwa, yana haifar da samar da ethanol.

Tambaya: Menene yuwuwar aikace-aikacen wannan ci gaban?

A: Wannan ci gaban yana buɗe sabbin damar don haɓakar haɓakar ethanol mai girma kuma yana ba da haske game da sarrafa hanyoyin rage CO2 don sakamakon samfuran da ake so.

Tambaya: A ina zan iya samun ƙarin bayani game da binciken?

A: An buga sakamakon binciken a cikin mujallar kimiyyar Nature Energy. [Haɗi zuwa jarida idan akwai]