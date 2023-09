Manya-manyan Abubuwan da Aka Shirya da Shirye-shiryen Kallo don Kusufin Rana na Shekara-shekara na Oregon

By

Yayin da ake sa ran kusufin rana na shekara na gabatowa, Oregon yana shirin yin jerin manyan al'amura da kallon liyafa don shaida wannan lamari na sararin samaniya da ba kasafai ba. Da yake faruwa a ranar 14 ga Oktoba, kusufin "zoben wuta" zai ba da wani gagarumin nunin da ba za a sake ganinsa ba a Oregon har sai 2046.

Kusufin rana yana faruwa ne lokacin da sabon wata ya daidaita tsakanin duniya da rana, yana toshe mana kallon rana na ɗan lokaci. Duk da haka, kusufin shekara yana faruwa ne lokacin da wata ya yi nisa sosai don ya toshe rana gaba ɗaya, yana haifar da zoben haske mai ban mamaki a gefuna.

Yayin da masu kallo ba za su sami damar shaida korona na rana ba, babban abin jan hankali na gabaɗayan husufin rana, har yanzu suna iya ganin wani abu da ake kira "Baily's beads." Wannan lamari yana faruwa ne a lokacin da hasken rana ya bayyana kamar dutsen dutse yayin da yake tacewa a cikin rugujewar saman wata. Ana buƙatar gilashin husufi na musamman a duk faɗin taron don kare idanun masu kallo.

Don ganin mafi girman kusufin, daidaikun mutane za su buƙaci sanya kansu a cikin wata ƙungiya mai nisan mil 90 da za ta tashi daga kudu maso tsakiyar tekun Oregon, ketare yankuna kamar Eugene, Roseburg, Crater Lake, da Desert Alvord. A wajen wannan rukunin, gami da yankin Portland, masu kallo za su fuskanci husufin juzu'i irin na 2017 gabaɗayan husufin rana.

An shirya taruka daban-daban a fadin jihar domin murnar wannan taro na sama. Eclipse Fest 2023, wanda ake sa ran zai zama babban taron kusufi a Oregon, zai ƙunshi kiɗan kai tsaye, ayyukan sada zumunta, da kuma kallon kusufin da kanta. Wani taron, Eclipse Into Nature, an saita shi a Running Y Resort a Klamath Falls kuma zai ba da liyafar tauraro, gabatarwa, da taron kallon jama'a a ranar husufin.

Sauran wuraren da ake gudanar da bukukuwan kallon sun haɗa da Shore Acres State Park, wanda aka sani da kyawawan kyawawan bakin teku, da Bullards Beach a Bandon, wanda yayi alƙawarin bikin kallon kallon "bikin haske". Crater Lake da Fort Rock kuma ana sa ran za su jawo hankalin baƙi saboda yanayin yanayinsu.

Yayin da farin ciki ke girma, yana da mahimmanci a tsara gaba da kiyaye tikiti ko yin shirye-shiryen da suka dace don tabbatar da abin tunawa a lokacin wannan husufin rana da ba kasafai ba.

