Duwatsun Tsofaffin Dutsen Wuta Suna Rike Babban Tafkin Ruwa A ƙarƙashin Tekun Tekun New Zealand

A baya-bayan nan ne masana kimiyya suka gano wani katafaren tafki na ruwa da ke boye a karkashin tekun da ke gabar tekun New Zealand. Wannan binciken na iya yin bayanin faruwar girgizar asa a hankali a yankin. An kafa tafki na ruwa shekaru miliyan 120-125 da suka gabata a lokacin farkon Cretaceous lokacin da duwatsu masu aman wuta, wanda ya samo asali daga lafa mai kwatankwacin girman Amurka, ya karu zuwa wani babban fili. Tun daga lokacin da tukwane ya rufe wadannan duwatsu, inda suka binne bayanan fashewar abubuwan fashewar da suka yi da nisan mil 2 a karkashin tekun Pacific.

Masu bincike sun gano layukan kuskure a gabar gabashin tsibirin Arewa ta New Zealand, inda suka gano cewa tsaffin duwatsun sun kasance “rigakafi” na musamman, tare da ruwa ya ƙunshi kusan rabin adadinsu. Wannan sabon abu ne ga duwatsu na wannan zamani, saboda ana sa ran ɓacin teku na yau da kullun zai ƙunshi ƙarancin ruwa. Siffar ƙaƙƙarfan tsari mai kama da saƙar zuma na waɗannan duwatsu, da ƙeƙasassun tekuna waɗanda suka taɓa kewaye tudun dutsen dutsen mai aman wuta, ya ba su damar sha da adana ruwa kamar magudanar ruwa sama da miliyoyin shekaru.

Wannan sabon tafki da aka gano yana da nisan mil 9.3 daga laifin Hikurangi, inda farantin tectonic na Pacific ya shiga ƙarƙashin farantin Ostiraliya zuwa cikin rigar Duniya. Haɗin kai tsakanin waɗannan faranti yana haifar da girgizar ƙasa mai motsi a hankali wanda aka sani da abubuwan “slow slip” events. An lura cewa sau da yawa ana danganta irin waɗannan abubuwan da wuraren ajiyar ruwa a cikin duwatsu. Ruwan na iya haifar da yanayi mai ƙarfi wanda zai hana tsarin zamewa kuma ya hana zamewa kwatsam.

Kasancewar wannan tafki na ruwa na iya yin bayani mara lahani, girgizar kasa mai motsi a hankali da ke faruwa a laifin Hikurangi kowace shekara ɗaya ko biyu. Koyaya, ana buƙatar ƙarin bincike don fahimtar ainihin tasirin tafkin ruwa akan laifin. An yi amfani da sikanin girgizar ƙasa don ƙirƙirar hoton 3D na yankin ƙarƙashin ruwa da gano wurin tafki. Duk da haka, hakowa mai zurfi a cikin tekun teku zai zama dole don sanin girman tafki da tasirinsa akan matsa lamba a kusa da laifin.

Wannan binciken yana ba da fa'idodi masu mahimmanci game da hanyoyin nazarin yanayin ƙasa da ke faruwa a zurfin cikin ɓawon burodin duniya kuma yana iya samun tasiri don fahimtar yanayin girgizar ƙasa a wasu yankuna na ƙasa a duniya.

Sources:

– Take: Tsofaffin duwatsu masu aman wuta suna riƙe da darajar ruwa mai zurfi a cikin ƙasa. Sabbin bincike a New Zealand na iya taimakawa wajen bayyana dalilin.

