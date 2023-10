Ruthenium Complex Dinuclear yana ba da damar Ragewar CO2 Photocatalytic Sosai

By

Masu bincike a Jami'ar Tsukuba sun sami gagarumin ci gaba a fannin makamashi mai sabuntawa ta hanyar haɓaka wani hadadden ruthenium dinuclear (Ru) wanda ke aiki a matsayin ingantaccen photocatalyst don canza CO2 zuwa carbon monoxide (CO). Wannan ci gaban yana da babban alƙawari don magance raguwar albarkatun mai da yaƙi da ɗumamar yanayi.

Kama da tsarin photosynthesis a cikin tsire-tsire, jujjuyawa da adana makamashin hasken rana zuwa makamashin sinadarai suna da mahimmanci don magance ƙalubalen muhalli. Ƙungiyar ta yi amfani da kaddarorin photocatalytic mai ƙarfi na rukunin Ru dinuclear don cimma ingantaccen sakamako na rage CO2, wanda ya haifar da zaɓin sama da 99% don CO.

Don gudanar da gwajin, cakuda dimethylacetamide da ruwa, wanda ke dauke da Ru dinuclear hadaddun a matsayin photocatalyst da mai rage hadaya, an fallasa shi zuwa haske tare da tsaka-tsakin tsakiya na 450 nm a cikin yanayin CO2. Bayan sa'o'i 10, an cinye duk abin da ake ragewa, kuma CO2 ya sami nasarar canza shi zuwa CO.

Masu binciken sun ƙaddara cewa matsakaicin adadin adadin abin da aka samu a 450 nm shine 19.7%. Abin sha'awa shine, ragewar CO2 na photocatalytic ya ci gaba tare da ingantaccen aiki, koda lokacin da aka rage maida hankali na CO2 na farko a cikin lokacin gas zuwa 1.5%. Wannan yana nuna cewa kusan dukkanin CO2 da aka gabatar za a iya canza su zuwa CO.

Ingantattun kwanciyar hankali na sabon rukunin Ru dinuclear da aka haɓaka ana danganta shi da ƙarfi mai ƙarfi na ligand da ake aiki da shi. Rukunin hadaddun rukunan Ru guda biyu suna shiga cikin haɓakar hotuna, suna ƙara haɓaka kwanciyar hankalin sa a ƙarƙashin yanayin amsawa.

Masu binciken sun yi niyya don ƙara haɓaka ayyukan haɓakar ruɗaɗɗen Ru don ƙirƙirar tsarin amsawa wanda zai iya sarrafa tsarin rage CO2 yadda ya kamata, har ma a ƙananan adadin CO2 daidai da na yanayin duniya.

Wannan binciken yana buɗe sabbin damar yin amfani da makamashin hasken rana don canza CO2 zuwa sinadarai masu ƙima kuma yana ba da kyakkyawar hanya don yaƙi da mummunan tasirin iskar carbon.

Source: Journal of the American Chemical Society