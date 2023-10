Lu'u-lu'u da Ake Amfani da su azaman Na'urar kwaikwayo na Quantum don Nazarin Ƙarfafa Ƙaƙƙarfan Ƙaƙƙarfan Ƙididdigar Ƙididdigar

By

Masu bincike a Jami'ar Washington da ke St. Louis suna amfani da lu'u-lu'u a matsayin na'urar kwaikwayo ta ƙididdigewa don nazarin hadaddun yanayin ƙididdiga, bisa ga wani binciken da aka buga a cikin Haruffa na Bita. Ta hanyar jefa bam ɗin lu'u-lu'u tare da atom ɗin nitrogen, masu binciken suna haifar da lahani a cikin tsarin crystal, waɗanda ke cike da electrons waɗanda ke nuna kaddarorin ƙididdiga kamar spine da magnetism. Waɗannan ƙananan lu'u-lu'u na iya zama na'urori masu auna firikwensin da ke amsa yanayin su kuma suna hulɗa da juna.

Kwamfutoci na gargajiya ba su isa yin simintin tsarin ƙididdigewa ba saboda girman girma a cikin girma yayin da ake ƙara ƙarin barbashi. Koyaya, ƙungiyar binciken ta nuna cewa yana da yuwuwar yin kwatancen hadaddun kuzarin ƙididdigewa kai tsaye ta amfani da tsarin ƙididdigewa. Ƙungiyar ta ƙirƙiri shirin siminti a cikin tsarin ƙididdiga na injiniya kuma sun lura da sakamakon, tsarin da ba zai yuwu ba tare da kwamfutoci na gargajiya.

Tsarin tushen lu'u-lu'u da masu binciken suka kirkira yana aiki ne a cikin daki, ba kamar sauran tsarin simintin ƙididdiga waɗanda ke buƙatar yanayin sanyi mai tsananin sanyi ba. Ƙungiyar ta sami damar kiyaye zaman lafiyar tsarin ta hanyar hana thermalization, inda tsarin ke shayar da makamashi mai yawa, yana haifar da lahani don rasa siffofin adadi. Ta hanyar tuƙi tsarin da sauri, ƙungiyar tana jinkirta thermalization kuma tana kiyaye tsarin a cikin kwanciyar hankali.

Wannan tsarin ƙididdiga na tushen lu'u-lu'u yana bawa masana kimiyya damar yin nazarin hulɗar tsakanin yankuna da yawa a lokaci guda. Hakanan yana da yuwuwar ƙirƙirar na'urori masu auna firikwensin ƙididdigewa, yayin da tsayin tsarin ƙididdiga zai iya kula da yanayin jimlar sa, mafi girman hankalinsa. Ƙungiyar tana haɗin gwiwa tare da wasu masu bincike a cikin Cibiyar Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwararren Ƙwaƙwalwa na Ƙaƙwalwa na Ƙaƙwalwa na Ƙaƙwalwa na Ƙaƙwalwa na Ƙaƙwalwa na Ƙaƙwalwa ) da kuma nazarin yiwuwar inganta aikin firikwensin da kuma nazarin kayan ƙididdiga da thermodynamics.

Wannan bincike yana ba da gudummawa ga ci gaban kwaikwaiyon ƙididdigewa kuma yana da tasiri don nazarin abubuwan da ke faruwa da kuma sabbin matakan kwayoyin halitta a fagen ilimin lissafi na ƙididdiga.

Magana: "Quasi-Floquet Prethermalization in a Disordered Dipolar Spin Ensemble in Diamond" na Guanghui He, Bingtian Ye, Ruotian Gong, Zhongyuan Liu, Kater W. Murch, Norman Y. Yao da Chong Zu, 27 Satumba 2023, Wasiƙun Bitar Jiki.

DOI: 10.1103 / PhysRevLett.131.130401

