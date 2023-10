Hankali cikin Duniyar Haɗaɗɗiyar Dark Galaxies

By

Batun duhu, wani abu mai ban mamaki da ban mamaki wanda ya ƙunshi wani yanki mai mahimmanci na sararin samaniya, yana ci gaba da burge masanan taurari. Duk da yake ya kasance ba a iya gani ba, ƙirar kimiyya sun ba da shawarar cewa kwayoyin duhu ya ƙunshi kashi 26% na sararin samaniya, wanda ya zarce adadin al'amuran yau da kullun da muke iya gani.

A cikin neman fahimtar sirrin sararin samaniya, masana ilmin taurari sun ci karo da taurarin taurari waɗanda abin da ke tattare da su galibi duhu ne. Ɗaya daga cikin irin wannan binciken shine Dragonfly 44 Ultra Diffus Galaxy (UDG) a cikin 2016. Duk da yawansa yana kama da Milky Way namu, rashin taurari masu haske da tsarin galactic na yau da kullum yana nuna alamar mamaye duhu a cikin wannan tauraron mai ban mamaki.

Masana kimiyya kuma sun gamu da “taurari masu duhu kusa da duhu,” waɗanda ba su da duhu sosai. Waɗannan taurarin sun mallaki iyakataccen haske kuma suna ƙunshe da ɗimbin adadin duhu. A cikin wahayi mai ban mamaki, masu bincike na iya kwanan nan sun gano galaxy mafi girma kusa da duhu zuwa yau.

An yi wa lakabi da “Nube” galaxy, wannan jikin sararin samaniya an kiyasta ya kai kimanin shekaru biliyan 10. Gano shi ya samo asali ne ta hanyar nazarin bayanan da IAC Stripe 82 Legacy Project ya tattara, wanda ya mayar da hankali kan wani yanki na sararin samaniya wanda na'urar hangen nesa ta SDSS ta zana. Abin da ke bambanta Nube shine babban radiyon rabin-taro na shekaru haske 22,500, wanda ya fi girma sau uku fiye da matsakaicin UDG.

Bugu da ƙari, Nube galaxy yana nuna ƙaramin matakin ƙaramar hayaki mai ban sha'awa, wanda ke haifar da haske mai girman 26.75 mag/arcsec2 kawai. Don sanya wannan cikin hangen nesa, UDGs na yau da kullun, waɗanda aka riga aka ɗauka a cikin mafi ƙarancin taurari a cikin sararin samaniya, suna da hasken saman da ya fi haske sau goma. A haƙiƙa, abubuwa masu zurfin sama sama da 22 mag/arcsec ana ɗaukar su a matsayin suma, tare da sararin sama mai duhu gaba ɗaya wanda ke auna haske a saman 21.8 mag/arcsec.

Tare da tarin taurari kusan sau miliyan 390 fiye da na Rana ta mu, Nube ba ta da kyau idan aka kwatanta da hasken Milky Way. Koyaya, yana da mahimmanci a lura cewa ko da UDGs na yau da kullun suna ɗauke da 1% kawai adadin taurari kamar gidan galaxy ɗinmu, yana yin kwatanta nau'ikan taurari biyu da ɗan rashin adalci.

Gano Nube galaxy ya haifar da tattaunawa mai kayatarwa tsakanin masana kimiyya dangane da asalinsa da abubuwan da suka kebanta da su. Shin yanayinsa na musamman ya samo asali ne daga samuwarsa, ko kuwa wani abu ne da ya canza daga baya? Makomar tana da buƙatu masu ban sha'awa don bayyana ma'anar waɗannan taurari masu duhu.

Tambayoyin (FAQ)

Tambaya: Menene duhu?

A: Bature wani nau'i ne na kwayoyin halitta wanda ba ya fitar da shi, ko shanyewa, ko haskaka haske, wanda hakan ya sa ba a iya ganinsa kuma ba a iya gane shi ta hanyar gargajiya. An yi imani da cewa shi ne kusan kashi 26% na sararin samaniya.

Tambaya: Menene galaxy mai duhu kusa?

A: Galaxy na kusa da duhu yana nufin galaxy da ke da iyakacin haske kuma ya ƙunshi adadi mai yawa na duhu. Waɗannan taurarin ba duhu gaba ɗaya ba ne amma suna kusa da saduwa da wannan ma'anar.

Tambaya: Ta yaya aka gano Nube galaxy?

A: An gano galaxy Nube ta hanyar nazarin bayanai daga IAC Stripe 82 Legacy Project. Aikin ya mayar da hankali ne kan wani yanki na sararin samaniya wanda na'urar hangen nesa ta SDSS ta zana.

Tambaya: Yaya Nube galaxy ya kwatanta da Milky Way?

A: Nube galaxy yana da tarin taurari kusan sau miliyan 390 na Rana, yayin da Milky Way ya fi girma kusan sau 3,800. Koyaya, kwatanta su biyun yana da ƙalubale tunda ko da UDGs na yau da kullun suna da ƙarancin taurari fiye da Milky Way.

Tambaya: Menene binciken taurari masu duhu ke nufi?

A: Gano duhun taurari yana haifar da tambayoyi masu ban sha'awa game da asali da yanayin irin waɗannan jikunan sama. Masana kimiyya suna sha'awar ko kayansu na musamman sun bayyana a lokacin samuwar ko kuma sakamakon abubuwan da suka faru ne daga baya.