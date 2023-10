Binciko Manyan Sirrorin Duniya

Barka da zuwa The Daily Telescope, inda muke gayyatar ku don yin tafiya cikin abubuwan al'ajabi masu jan hankali na sararin samaniya. A cikin duniyar da sau da yawa duhu ke lulluɓe da kuma cikar ilimin kimiyya, muna nufin ba da haske a kan ainihin abubuwan al'ajabi na sararin samaniya.

A yau, muna yin nisan shekaru 2,000 daga duniyarmu ta Duniya, muna zurfafa zurfafa cikin namu Galaxy Way, wanda ya kai tsawon haske 105,000 daga ƙarshe zuwa ƙarshe.

hazikin haziki Ryan Génier ya ɗauka, hoton yau ya buɗe wasu manyan abubuwa na sama guda biyu. Babban kasancewar a cikin firam ɗin shine Flying Bat Nebula, ƙaƙƙarfan tarin iskar hydrogen, wanda ke fitowa da launin ja mai jan hankali. A gefensa akwai Squid Nebula, an ƙawata shi da shuɗi mai haske—alama ce ta iskar oxygen sau biyu. Wannan al'amari na sararin samaniya yana nuna wanzuwar ƙaramin tauraro yana kusa da matakin ƙarshe na zagayowar rayuwarsa.

Abin sha'awa shine, Squid Nebula wani bincike ne na baya-bayan nan, wanda masanin taurari dan kasar Faransa Nicolas Outters ya gano a cikin 2011. Ƙwarewar Génier na musamman sun ba da damar yin cikakken haske game da wannan abin al'ajabi na sararin samaniya, wanda aka kama daidai daga jin daɗin gidansa a Kitchener, Ontario. Duk da matsalolin da ke tattare da gurɓacewar hasken da ke cikin yankinsa, Génier da gwaninta ya nuna ƙaƙƙarfan waɗannan abubuwan al'ajabi na sararin samaniya, yana haɓaka cikin sa'o'i 37 na mafi kyawun bayanai daga farkon sa'o'i 50.

Sakamakon ƙarshe shine abin kallo mai ban tsoro da gaske, yana nuna ƙaƙƙarfan kyawun da ya wuce iyakokin duniyarmu. Muna gayyatar ku da ku nutsar da kanku cikin girman sararin samaniyarmu, maɓuɓɓugar sha'awa da bincike mara iyaka.

Kuna da hoton taurari masu kayatarwa na kanku wanda kuke son rabawa tare da The Daily Telescope? Muna ɗokin jiran gudunmawar ku yayin da muke ci gaba da tona asirin sararin samaniya. Ku isa gare mu ku ce sannu!

[Madogara: Ryan Génier]

Tambayoyin da

1. Menene Nebula mai Yawo?

Bat Nebula Flying Bat Nebula wani babban girgije ne na iskar hydrogen wanda yake kusan shekaru 2,000 mai nisa daga Duniya. Abu ne mai ban sha'awa na sararin samaniya a cikin Milky Way Galaxy.

2. Menene Squid Nebula?

Squid Nebula wani al'amari ne mai jan hankali na sararin samaniya wanda yake tare da Flying Bat Nebula. Launin launin shuɗi na musamman yana nuna kasancewar iskar oxygen sau biyu ionized, yana nuna ci gaban ƙaramin tauraro yana gabatowa ƙarshen zagayowar rayuwarsa.

3. Wanene ya gano Squid Nebula?

Wani masanin taurari dan kasar Faransa Nicolas Outters ne ya fara gano Squid Nebula a cikin 2011, yana kara fahimtar manyan abubuwan al'ajabi a cikin sararin samaniyarmu.

4. Ta yaya Ryan Génier ya ɗauki wannan hoto mai ban mamaki?

Ryan Génier, ƙwararren masanin ilimin taurari, ya ɗauki wannan hoto mai ban sha'awa daga bayan gidansa a Kitchener, Ontario. Duk da ƙalubalen da gurɓataccen haske ke haifarwa, Génier ya zaɓi mafi kyawun sa'o'i 37 na bayanai daga cikin jimlar sa'o'i 50 don bayyana ƙaƙƙarfan cikakkun bayanai na waɗannan abubuwan al'ajabi na sararin samaniya.