Labarun da Ba a Faɗawa ba: Matan Samaniya na Farko na Amurka

Sally Ride, 'yar Amurka ta farko a sararin samaniya, ta fuskanci wata tambaya mai ban mamaki yayin taron manema labarai kafin harba kumbon Challenger na 1983. Wani dan jarida ya tambaye ta yadda ta mayar da martani ga matsaloli a lokacin horo. Wannan lamarin da wasu da yawa an yi bayani dalla-dalla a cikin littafin Loren Grush, “The Six: The Untold Stories of America’s First Women Astronauts.” An yi wahayi zuwa ga Grush don rubuta littafin bayan ya yi mamaki game da sauran matan da suka yi horo tare da Ride a cikin aji na farko na NASA. Ta so ta ba da labarin su, ba kawai na Ride ba. Littafin ya bincika abubuwan da mata suka samu a lokacin tashinsu na farko, ƙalubalen da suka fuskanta a kan aikin, da kuma tambayoyin jima'i da ya kamata su amsa.

Ɗaya daga cikin abubuwan da littafin ya bayyana shi ne wani mummunan rahoto daga farkon shekarun 1970 wanda ya soki NASA saboda rashin bambancinsa. Rahoton ya ce matan da aka aika zuwa sararin samaniya su ne gizo-gizo da biri, wanda ke nuna bukatar canji. A ƙarshe NASA ta ƙaddamar da babban ƙoƙarin daukar ma'aikata, kuma fiye da mata 1,500 sun nemi zama 'yan sama jannati tsakanin 1976 da 1977. Tsarin zaɓin ya rage zuwa mata shida waɗanda aka fi sani da "The shida."

Wadannan mata shida, tare da 'yan sama jannati maza da yawa na wurare daban-daban, an zaɓi su fara horo a Cibiyar Sararin Samaniya ta Johnson da ke Houston a 1978. Matan da ke cikin rukunin su ne Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Shannon Lucid, Anna Fisher, da kuma Rhea Seddon. Babu ɗayansu da aka horar da su tashi jiragen sama, amma ƙarin aikin “ƙwararren manufa” ya ba masana kimiyya da likitoci damar shiga shirin NASA.

Shekaru goma bayan haka, tambayoyin da manema labarai suka yi wa waɗannan matan har yanzu sun girgiza masu karatu. Tambayar 1983 ga Sally Ride game da kuka yayin horarwa tana nuna halaye da yawa a lokacin. Littafin Grush ya yi karin haske kan matsalolin da wadannan matan suka fuskanta da kuma ci gaban da aka samu wajen inganta bambancin binciken sararin samaniya.

