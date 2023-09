By

Kasashen Larabawa na kara samun karbuwa a fagen tseren sararin samaniyar duniya, inda 'yan sama jannati irinsu Sultan Al Neyadi na UAE da Rayyanah Barnawi na Saudiyya suka kafa tarihi. Ƙwararrun ma'aikatan sararin samaniya na Rasha da taikonauts na kasar Sin, ana samun ci gaba mai girma don gano waɗannan masu binciken sararin samaniya na Larabawa a matsayin "najmonauts."

Masanin kimiyyar sararin samaniya Lisa La Bonte da masanin kimiyyar Emirati Dr. Mejd Alsari ne suka kirkiro kalmar "najmonaut". Ya haɗu da kalmar Larabci "najm" ma'anar tauraro da kalmar Helenanci "naut" ma'ana ma'aikacin ruwa. A cikin 2020, La Bonte da Alsari sun ƙaddamar da gidan yanar gizon da aka sadaukar don haɓaka ayyukan sararin Larabawa da ba da takamaiman takamaiman ga masu binciken sararin samaniya daga yankin.

Yayin da kalmar "najmonaut" ba ta kasance a hukumance ta amince da wata kungiya ta sararin samaniya ba, tana samun karbuwa a kafafen yada labarai. Jaridar The Guardian ta Burtaniya ta yi amfani da kalmar a wata hira da Dr. Al Neyadi, wanda ke nuni da samun karbuwarta.

Ana yawan kiran 'yan sama jannati da masu tashi zuwa sararin samaniya. Kalmar “astro” na nufin tauraro, kuma an yi imanin cewa an yi wahayi zuwa ga kalmar “aeronaut” da aka yi amfani da ita ga masu yin balloon a ƙarni na 18. Hukumomin binciken sararin samaniya na Emirate da Saudi Arabia suna kiran masu binciken sararin samaniya a matsayin 'yan sama jannati. Hakazalika, Amurka, Kanada, Turai, da Japan suma suna amfani da kalmar “dan sama jannati” ga matafiyansu na sararin samaniya.

Rasha na kiran 'yan sama jannatin ta a matsayin 'yan sararin samaniya, yayin da China ke kiransu 'yan taiko. Ma'anar "taikong" a cikin Sinanci tana nufin sarari. Har ila yau, Indiya na fitowa a matsayin mai karfi a fannin binciken sararin samaniya, tare da shirin tura 'yan sama jannati na farko, mai yiwuwa da ake kira vyomanauts, a cikin shekaru masu zuwa.

Nasarorin da masu bincike na Larabawa irin su Al Neyadi da Barnawi suka samu, na nuni da yadda kasashen Larabawa ke karuwa a fagen binciken sararin samaniya. Yayin da sauran kasashen Larabawa ke shirin tura 'yan kasarsu zuwa sararin samaniya, kalmar "najmonauts" na iya samun karbuwa a ko'ina, tare da sanin irin gudunmawar al'adu da fasaha na Larabawa masu kasada a sararin samaniya.

