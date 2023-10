Sabon Gano: Bayyana Sirrin Saukowar Lunar

Lokacin da jirgin ruwan Vikram na Chandrayaan-3 ya taba saman duniyar wata a ranar 23 ga watan Agusta, wani abin mamaki ya faru. Yayin da yake saukowa kuma ya yi hulɗa da ƙasan wata, an fitar da adadi mai yawa na kayan wata zuwa sararin samaniya, wanda ya haifar da wani abu mai ban mamaki da aka sani da "ejecta halo."

Masana kimiyya daga Kungiyar Binciken Sararin Samaniya ta Indiya (ISRO) sun kiyasta cewa kusan tan 2.06 na wata epi-regolith, wanda ke nufin saman saman wata ko regolith, an kori daga wurin saukar a kan wani yanki na 108.4 m². Wannan binciken mai ban sha'awa, wanda aka rubuta a cikin Journal of the Indian Society of Remote Sensing, yana ba da haske mai mahimmanci game da halayen kayan aikin wata yayin abubuwan da suka faru na saukowa kuma yana ba da hanya don ƙarin bincike kan ilimin yanayin wata.

Don bincika wannan al'amari, masana kimiyya sun juya zuwa Orbiter High-Resolution Camera (OHRC) a cikin Chandrayaan-2 orbiter. Ta hanyar kwatanta cikakkun hotuna na panchromatic da aka kama kafin da kuma bayan saukar Vikram, sun sami damar siffata mesmerizing 'ejecta halo.' Wannan faci mai haske wanda ba a saba bi ka'ida ba ya kewaye filin jirgin, yana bayyana abubuwan ban sha'awa da ke tattare da saukowar wata.

Sakamakon binciken ya ba da haske game da karfi da hanyoyin da ake wasa a lokacin aikin saukarwa, yana ba wa masana kimiyya zurfin fahimtar tasirin masu saukar da wata a saman duniyar wata. Bugu da ƙari kuma, masana kimiyya sun ƙididdige adadin da aka fitar da epiregolith ta hanyar amfani da dangantaka mai mahimmanci, suna ƙara ilimin mu game da adadi da halayen kayan Lunar a cikin irin waɗannan abubuwan.

Wannan sabon binciken ya nuna wani muhimmin ci gaba a binciken wata, yana ba da sabon hangen nesa kan mu'amala tsakanin jiragen sama da saman wata. Yana buɗe hanyoyi masu ban sha'awa don nazari na gaba, yana haɓaka fahimtarmu game da ilimin yanayin duniyar wata da kuma share hanya don ƙarin ci gaban ayyukan wata.

Menene 'ejecta halo'?

Wani 'ejecta halo' yana nufin wuri mai haske da aka halitta a kusa da wata ƙasa a kan tasiri tare da saman wata, wanda ke haifar da fitar da kayan wata.

Menene Lunar epi-regolith?

Lunar epi-regolith yana nufin saman saman ƙasa ko regolith da aka samu a saman wata.

Yaya aka yi nazarin 'ejecta halo'?

Masana kimiyya sun yi amfani da kyamarori mai mahimmanci na Orbiter (OHRC) a cikin Chandrayaan-2 orbiter don ɗaukar hotuna masu girman gaske kafin da bayan saukowar, yana ba da damar yin cikakken bincike na 'ejecta halo'.

Wane tasiri wannan binciken ke da shi kan binciken wata?

Wannan binciken yana ba da fa'idodi masu mahimmanci game da halayen kayan aikin wata yayin saukar jiragen sama kuma yana haɓaka fahimtar mu game da ƙarfi da kuzarin da abin ya shafa. Yana buɗe sabbin hanyoyin bincike da ci gaba a fannin ilimin ƙasa da kuma tsara manufa.