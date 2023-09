Yiwuwar Tekuna don Ajiye Carbon Dioxide da Rage Canjin Yanayi

By

Tekun Duniya suna rufe wani yanki mai mahimmanci na samanta, kusan kashi 70%, kuma suna da ikon adana carbon dioxide, iskar gas da ke haifar da canjin yanayi. Wannan damar da tekuna ke da shi don kamawa da riƙe da carbon dioxide masana kimiyya suna yin nazari sosai a ƙoƙarin fahimtar yanayi da yuwuwar isar da iskar carbon.

Hukumar binciken yanayin kasa ta Amurka (USGS) da abokan huldarta na gudanar da bincike don gudanar da bincike kan abubuwa daban-daban na ajiyar carbon a cikin tekuna. Waɗannan karatun suna da nufin tantance yadda carbon ke shiga cikin tekuna, adadin carbon ɗin da aka tattara a halin yanzu, yuwuwar ƙara kamawa, da tsawon lokacin ɗaukar carbon. Bugu da ƙari, masana kimiyya suna binciken rawar da wasu ma'adanai ke takawa wajen haɓaka tsarin ajiya da rage yawan acidity na teku.

Wani yanki da aka fi mayar da hankali ga USGS shine carbon ɗin da ake jigilar su daga wuraren dausayi zuwa cikin tekuna. Tsire-tsire masu dausayi suna zama hanyar haɗi tsakanin ƙasa da teku, kuma tsire-tsire a waɗannan yankuna suna ɗaukar carbon dioxide daga sararin samaniya. Wasu daga cikin wannan carbon ana adana su a cikin tushen shuke-shuke da ƙasa, yayin da ake canza wani yanki zuwa ruwan teku. Ragowar carbon ana sake sakewa zuwa sararin samaniya kamar carbon dioxide. Nazarin wannan motsi na carbon yana ba da haske mai mahimmanci don rage yawan acidity na teku.

Wani aikin da USGS ke jagoranta yana nazarin yuwuwar ƙara ma'adinan olivine zuwa gaɓar teku don haɓaka ajiyar carbon a cikin tekuna. Olivine an san shi da ɗaukar carbon dioxide a zahiri kuma ana iya gabatar da shi zuwa yankunan bakin teku a cikin nau'in yashi mai haske. Masu bincike suna binciken yadda olivine ke canza sinadarai na ruwan teku da kuma ko zai iya kamawa da kuma riƙe da iskar carbon dioxide da aka saki daga wurare masu dausayi.

Waɗannan yunƙurin kimiyya suna taka muhimmiyar rawa wajen sanar da yanke shawara ga gwamnatoci, ƙungiyoyi, da ƙungiyoyi masu zaman kansu waɗanda ke da hannu wajen sarrafa filaye da maido da bakin teku. Fahimtar damar ajiyar carbon a cikin tekuna yana taimakawa wajen tsara abubuwan more rayuwa, magance hawan teku da zaizayar kasa, da kuma tantance dabarun rage iskar carbon.

USGS tana amfani da hanyoyi daban-daban don auna musayar carbon, gami da ɗakunan silinda na zahiri don lura da musayar iskar gas tsakanin yanayin muhalli da yanayi. Ana amfani da fasahar firikwensin don auna kwararar ruwa tsakanin wuraren dausayi da teku da kuma nazarin sinadarai na ruwa. Ta hanyar haɗa waɗannan ma'auni tare da hotunan tauraron dan adam, masana kimiyya za su iya kimanta motsin carbon a cikin dausayi da yuwuwar ƙara yawan ajiyar carbon a cikin tekuna.

Haɗin gwiwar haɗin gwiwa yana da mahimmanci ga waɗannan ƙoƙarin bincike. USGS tana aiki tare da hukumomin tarayya, cibiyoyin ilimi, da abokan masana'antu don faɗaɗa tushen ilimin da kuma fitar da sabbin abubuwa a cikin keɓancewar carbon. Abokan hulɗa kamar National Oceanic and Atmospheric Association, National Park Service, da Woods Hole Oceanographic Institution suna ba da gudummawar ƙwarewa da albarkatu don sauƙaƙe karatun.

Gabaɗaya, ta hanyar zurfafa cikin yuwuwar teku don adana carbon dioxide, masana kimiyya suna buɗe kofofin don ingantattun dabarun rage sauyin yanayi. Fahimtar rawar da dausayi da tekuna a cikin zagayowar carbon yana ba da gudummawa ga cikakkiyar hanya don magance hayaƙin carbon da ɗan adam ke haifar da canjin yanayi.

Ma'anar:

- Rarraba Carbon: Tsarin kamawa da adana carbon dioxide don rage sakin sa cikin yanayi.

– Ruwan acidification: Ci gaba da raguwa a cikin pH na tekunan Duniya, da farko ya haifar da shan carbon dioxide daga yanayi.

- Olivine: Ma'adinan da ke shayar da carbon dioxide a zahiri kuma ana iya amfani dashi don haɓaka ajiyar carbon a cikin tekuna.

