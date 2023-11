Ƙwaƙwalwar Kwayoyin cuta: Yadda ƙananan ƙwayoyin cuta ke amfani da ƙarfe don wucewa akan Dabaru

By

Masana kimiyya a Jami'ar Texas a Austin sun yi wani bincike mai ban sha'awa: kwayoyin cuta suna da ikon ƙirƙirar abubuwan tunawa, kamar yadda mutane za su iya, don kunna takamaiman halaye. Ana iya ba da waɗannan abubuwan tunawa ta cikin tsararraki kuma suna taka muhimmiyar rawa wajen haifar da cututtuka masu haɗari da haɓaka juriya na ƙwayoyin cuta.

A cikin wani binciken da aka buga a cikin Proceedings of the National Academy of Sciences, masu bincike sun mayar da hankali musamman akan kwayoyin cutar E. coli da kuma amfani da matakan ƙarfe don adana bayanai. Sun gano cewa ƙwayoyin ƙwayoyin cuta waɗanda ke da ƙananan matakan ƙarfe sun fi kyau a swarming, yayin da kwayoyin da suka kafa biofilms suna da matakan ƙarfe mafi girma. Wadanda ke da daidaitattun matakan ƙarfe sun nuna juriyar ƙwayoyin cuta. Waɗannan “tunani na ƙarfe” sun dawwama na aƙalla tsararraki huɗu kafin tsara na bakwai su ɓace.

Yayin da kwayoyin cuta ba su da kwakwalwa ko tsarin juyayi, suna iya tattara bayanai daga muhallinsu su adana don amfani da su nan gaba. Souvik Bhattacharyya, shugaban marubucin binciken, ya bayyana cewa ƙwayoyin cuta za su iya amfana daga samun bayanan da aka adana cikin sauri idan sun ci karo da wani yanayi akai-akai.

Iron, kasancewa ɗaya daga cikin abubuwa masu yawa a Duniya, yana taka muhimmiyar rawa a tafiyar matakai na salula. Masu binciken sun ba da shawarar cewa ƙananan matakan ƙarfe suna haifar da tunanin ƙwayoyin cuta don samar da ƙaura mai saurin tafiya, yayin da matakan ƙarfe masu girma suna nuna yanayin da ya dace don samar da biofilm.

Wannan fahimtar ƙwaƙwalwar ƙwayar cuta tana buɗe sabbin damar yin rigakafi da magance cututtukan ƙwayoyin cuta. Ta hanyar ƙaddamar da matakan ƙarfe, waɗanda ke da mahimmanci ga ƙwayoyin cuta, masu bincike na iya haɓaka hanyoyin kwantar da hankali don rushe dabarun ƙwayoyin cuta kuma su sa su zama masu sauƙi ga magani.

A ƙarshe, wannan binciken yana ba da haske mai ban sha'awa na ƙwayoyin cuta don adanawa da kuma watsa abubuwan tunawa ga al'ummomi masu zuwa. Ta hanyar buɗe hanyoyin da ke tattare da halayen ƙwayoyin cuta, masana kimiyya suna buɗe dabarun da za su iya magance cututtukan ƙwayoyin cuta da magance juriyar ƙwayoyin cuta.

FAQ

Menene ƙwaƙwalwar ƙwayar cuta?

Tunawa da ƙwayoyin cuta sune bayanan da aka adana waɗanda ƙwayoyin cuta za su iya samun dama da amfani da su don kunna takamaiman ɗabi'a don mayar da martani ga haɓakar muhalli.

Ta yaya kwayoyin cuta ke adana abubuwan tunawa?

Kwayoyin cuta suna adana abubuwan tunawa ta hanyar amfani da abubuwan sinadarai gama-gari, kamar ƙarfe, don ɓoyewa da isar da bayanai ga zuriyarsu fiye da tsararraki masu zuwa.

Wace rawa ƙarfe ke takawa a ƙwaƙwalwar ƙwayar cuta?

Matakan ƙarfe a cikin ƙwayoyin ƙwayoyin cuta suna aiki azaman maɓalli don adanawa da samun damar abubuwan tunawa. Kwayoyin kwayoyin cuta tare da ƙananan matakan ƙarfe sun fi kyau a swarming, yayin da wadanda ke da matakan ƙarfe mafi girma suna samar da biofilms. Madaidaicin matakan ƙarfe yana da alaƙa da jurewar ƙwayoyin cuta.

Ta yaya fahimtar ƙwaƙwalwar ƙwayar cuta za ta amfane mu?

Fahimtar ƙwaƙwalwar ƙwayar cuta yana buɗe damar don haɓaka hanyoyin kwantar da hankali don tarwatsa dabarun ƙwayoyin cuta da yaƙi da cututtuka. Ta hanyar sarrafa matakan ƙarfe, masu bincike na iya yin yuwuwar sa ƙwayoyin cuta su fi dacewa da jiyya.