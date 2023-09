Kwadi a matsayin Nau'in Nuni: Bibiyan Ƙungiyoyin da Rayuwar Kwaɗi da aka Hange na Columbia don Nazarin Rage Matsala

By

Kwadi suna taka muhimmiyar rawa a cikin yanayin halittu a matsayin "jinin nuni," in ji Winand, mai bincike da ke cikin binciken. Suna aiki azaman tsarin faɗakarwa da wuri don lafiyar muhalli. Winand ya bayyana cewa idan yawan kwadi yana raguwa ko kuma fuskantar matsalolin kiwon lafiya, yana nuna cewa yanayin yanayin da kansa ba ya aiki yadda ya kamata.

Ba wai kwadi ne kawai mahimman alamun lafiyar muhalli ba, amma kuma suna cikin tsakiyar gidan yanar gizon abinci. Suna aiki azaman hanyar haɗi mai mahimmanci, kasancewa duka ganima ga wasu dabbobi da mafarauta zuwa ƙananan nau'ikan nau'ikan kwari kamar kwari. Wannan ya sa su zama masu kima don kiyaye daidaito da aiki azaman tsarin "sarrafa bio" na halitta.

A cikin 'yan shekarun nan, al'adar jujjuyawar yanayi, inda ake motsa kwadi zuwa sababbin wurare don kare su daga ci gaba ko lalata muhalli, ya zama ruwan dare a British Columbia. Koyaya, ba a yi nazari sosai kan tasirin wannan aikin ba. A cewar Winand, akwai ƙayyadaddun bincike game da ingancin fassarar, a cikin gida da kuma na duniya.

Don cike wannan gibin bincike, Winand ya ƙaddamar da wani aiki na shekaru biyu a Mayook Wetland a kudu maso gabashin British Columbia. Aikin ya ƙunshi amfani da na'urorin saƙon rediyo da alamun transponder, kama da microchips, don sa ido kan motsin kwadi na Columbia. An raba kwadin zuwa rukuni uku: rukuni guda ya kasance a wurin zama na asali a matsayin kulawa, wani rukuni kuma an yi shi da ɗan gajeren nesa na kusan kilomita ɗaya, kuma rukuni na uku an sake shi zuwa nesa mai nisa kusan kilomita biyar.

A duk lokacin bazara da lokacin rani, Winand ya tattara bayanai kan motsin kwadi kuma ya rubuta ma'aunin su, gami da nauyi da girmansu, don tantance girma da tsira. Aikin wani yunƙuri ne na haɗin gwiwa tsakanin Ducks Unlimited Kanada da BC Ma'aikatar Ruwa, Ƙasa, da Kula da Albarkatu.

Yayin da ya yi da wuri don tantance sakamakon binciken, Winand yana fatan zai ba da haske kan tasirin rage matsuguni. Ta yarda cewa binciken nata yana tafe ne kawai kuma yana fatan zai kara zurfafa bincike kan illolin canjin yanayi a fannoni daban-daban kamar gasar albarkatu, wadatar abinci, yada cututtuka, da kwayoyin halitta.

Fahimtar sakamakon raguwar juzu'i yana da mahimmanci don haɓaka ingantattun dabarun kiyayewa da kuma tabbatar da rayuwa na dogon lokaci na yawan kwadi. Ta hanyar nazarin motsi da rayuwa na kwadi da aka hange na Columbia, masu bincike za su iya tattara bayanai masu mahimmanci game da tasirin juzu'i da kuma yanke shawarar da aka sani game da kariyar waɗannan mahimman amphibian.

Sources:

- Jaridar Kanada (Brieanna Charlebois)