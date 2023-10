Hubert Reeves: Masanin Astrophysicist da Sadarwar Kimiyya

Hubert Reeves, masanin ilmin taurari dan kasar Kanada-Faransa wanda ya mutu kwanan nan yana da shekaru 91, ba wai kawai mashahurin masanin kimiyya ba ne amma kuma fitaccen masanin ilimin kimiyya. An haife shi a Montreal a shekara ta 1932, Reeves ya fara sha'awar ilimin taurari tun yana matashi, yana binciken duniyar halitta da nazarin taurari a matsayin masanin falaki mai son. Sha'awarsa da sararin samaniya ya sa ya ci gaba da yin sana'a a fannin ilmin taurari, inda daga ƙarshe ya sami digiri na uku a Jami'ar Cornell kuma ya zama mai ba da shawara ga shirin NASA na sararin samaniya.

An san Reeves saboda iyawarsa na bayyana hadaddun dabarun kimiyya ga jama'a, kuma yana so ya raba ƙaunarsa ga kimiyya da sararin samaniya tare da ɗimbin masu sauraro. A cikin 1981, ya buga wani littafi mai suna "Patience dans l'Azur" (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education), wanda ya zama mai siyarwa a Faransa kuma an fassara shi zuwa harsuna 25. Littafin ya sami yabo don ikonsa na mayar da ilimin taurari zuwa saga mai almara, kuma ya ƙarfafa sunan Reeves a matsayin ƙwararren masanin ilimin kimiyya.

A cikin aikinsa, Reeves ya rubuta littattafai sama da 40, gami da lakabi da yawa na yara. Ya zama sanannen fuska a gidan Talabijin na Faransa, yana fitowa a fitattun jawabai na adabi da jan hankalin masu sauraro da fararen gashin sa na daji, da kyaftawar idanu, da lafazin Quebec. Halinsa na kwarjini da shiga ya sanya shi zama mai magana da ake nema a duniyar masu magana da Faransanci, inda aka san shi da Faransanci daidai da Carl Sagan.

Reeves ba kawai masanin kimiyya ba ne amma kuma babban masanin muhalli. Ya ba da himma sosai don kare yanayi kuma ya yi gargaɗi game da haɗarin halaka kansa da ɗan adam ke fuskanta. Ya yi imani cewa mutane ba zaɓaɓɓu ba ne kuma dole ne mu ɗauki alhakin ayyukanmu don tabbatar da rayuwarmu.

Gudunmawar Hubert Reeves ga fannin ilmin taurari da sadarwar kimiyya sun bar tasiri mai dorewa. Ƙarfinsa na cike giɓin da ke tsakanin ilimin kimiyya da sauran jama'a ya sa mutane da yawa su yi tunani game da asirai na sararin samaniya da kuma kula da kuma kare duniyar halitta.

