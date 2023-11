Bincika Rukunin Kasancewar Taurari: Bayan Tsarukan Binary

By

Wani ci gaba na baya-bayan nan da masu bincike a Jami'ar Leeds suka yi ya wargaza imanin masana taurarin da suka daɗe suna yi game da Be taurari, wanda ya ba da sabon haske a kan waɗannan abubuwa masu ban mamaki. Zama taurari, da aka sani da nau'ikan tashin hankali da kuma na masarautarsu, suna da kwararrun masana kimiyya na sama tun lokacin da ilmin kimiyyarsu ta Italiya suka fara secchbi a cikin 1866.

A al'adance, masu ilmin taurari sun yi imanin cewa Be taurari galibi sun wanzu a tsarin binary, suna rawa bi-biyu a duk faɗin duniya. Sai dai kuma binciken da aka yi daga tauraron dan adam na Hukumar Kula da Sararin Samaniya ta Turai ta Gaia, ya ba da kwararan hujjoji da ke nuna kalubalantar wannan ra'ayi da ake yi. Ya bayyana cewa Be tauraro ba su biyu ba ne kawai amma sun ninka sau uku, tare da jikunan sama uku suna mu'amala mai zurfi da juna.

Ta hanyar lura da motsin taurari a sararin sama na dare na tsawon lokaci da gajere, masu bincike sun gano alamun abokantaka. Idan tauraro yana motsawa tare da madaidaicin yanayi, yana nuna kasancewar tauraro ɗaya. Koyaya, kasancewar tauraro da yawa yana haifar da abin da ake iya ganowa ko ma tsarin karkace. Abin mamaki, binciken ya nuna cewa Be stars suna nuna ƙarancin abokan hulɗa idan aka kwatanta da takwarorinsu na B da farko, wanda ya saba wa tsammanin.

Ci gaba da bincike ya bayyana cewa tauraro na uku yakan shiga wurin, yana tasiri yanayin abokin tarayya da kuma sauƙaƙe canja wurin kayan da ake bukata don samar da nau'in diski mai ban sha'awa na musamman wanda ke lullube Be taurari-wani wasan kwaikwayo na sararin samaniya mai tunawa da zoben Saturn. Wadannan sahabbai, da zarar ana iya gani a gare mu, an mayar da su ganuwa saboda "vampire" Be star ci gaba da zubar da taro har sai sun zama ma sun ragu da za a gani.

Abubuwan da ke tattare da wannan bincike mai zurfi sun wuce sararin taurarin Be star. Daga ramukan baƙar fata da taurarin neutron zuwa maɓuɓɓugan raƙuman ruwa, fahimtarmu game da waɗannan al'amuran sararin samaniya yana da tasiri sosai. Tare da haɓakar binciken raƙuman ruwa na gravitational, wannan sabon ilimin da aka samo yana ba da fa'idodi masu mahimmanci a cikin taurari waɗanda ke haifar da waɗannan rikice-rikice masu ban sha'awa.

Kamar yadda farfesa René Oudmaijer daga Makarantar Physics da Astronomy ta Jami'ar ya lura, “Binarity yana da mahimmanci a cikin ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararru, amma yanzu mun wuce wannan yanayin. Sau uku sun zama sabon binaries." Wannan juyin juya hali a fahimtarmu game da abokantaka na sama yana buɗe kofofin zuwa mafi rikitarwa kuma mai ɗaukar sararin samaniya da ke jiran a buɗe.

Tambayoyin Tambayoyi:

Tambaya: Menene Be taurari?

A: Be taurari rukuni ne na taurari daban-daban da ke da nau'ikan nau'ikan su na B da kasancewar layukan fitar da iska a cikin bakan su. Taurari na B ba masu girma ba ne waɗanda ke nuna layin iska ɗaya ko fiye na Balmer ko kuma sun nuna su a baya.

Tambaya: Ta yaya ake tunanin kasancewar Be star a al'adance?

A: A da, masana ilmin taurari sun yi imanin cewa Be star galibi sun kasance a tsarin binary, tare da taurari biyu suna kewaya juna.

Tambaya: Menene binciken kwanan nan ya bayyana?

A: Binciken da aka yi kwanan nan ya ƙalubalanci imani na gargajiya ta hanyar ba da shaida cewa Be taurari na faruwa a cikin tsarin sau uku, inda jikunan sama uku ke hulɗa da juna.

Tambaya: Ta yaya wannan binciken ke tasiri fahimtarmu game da sauran abubuwan sararin samaniya?

A: Wannan binciken yana da ma'ana mai mahimmanci ga fahimtarmu game da ramukan baƙi, taurari neutron, da maɓuɓɓugan raƙuman ruwa, yana ba da haske game da taurarin da suka riga sun samu.

Tambaya: Ta yaya ake mayar da sahabban Be stars ganuwa?

A: “Vampire” Be tauraro a hankali yana tsotse yawan taurarin abokansa, yana sa su zama ƙanƙanta da dusashewa don a gan su.