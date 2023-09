Dan sama jannati Frank Rubio ya karya rikodin mafi dadewa a sararin samaniya ta wani dan sama jannatin Amurka

By

Dan sama jannati Frank Rubio ya kafa sabon tarihi na aikin da wani dan sama jannati na Amurka ya yi a sararin samaniya mafi tsayi. Ya shafe kwanaki sama da 355 a cikin karamar kasa, inda ya zarce tarihin da dan sama jannati NASA mai ritaya Mark Vande Hei ya yi a baya. A halin yanzu Rubio yana kan tashar sararin samaniya ta kasa da kasa kuma ana sa ran zai kai wani mataki nan da 'yan makwanni idan ya shafe akalla kwanaki 371 a sararin samaniya, inda ya zama Ba'amurke na farko da ya shafe sama da shekara guda a cikin sararin samaniya.

Tun asali ba manufar Rubio ba ce don karya bayanai. Da farko an shirya shi da abokan aikinsa na tafiyar watanni shida, amma ruwan sanyi a cikin kumbon nasu ya tilasta musu tsawaita zamansu. An yi la'akari da cewa jirgin ba shi da aminci don komawa gida, don haka an mayar da ranar dawowar Rubio zuwa watan Satumba. Wani jirgin da zai maye gurbinsa zai harba da sabon ma'aikata, wanda zai baiwa Rubio damar komawa duniya.

Domin tunawa da nasarar da ya samu, Rubio ya rubuta tattaunawa da Vande Hei, wanda NASA za ta watsa. Hukumar ta yaba da kwazon Rubio tare da amincewa da rawar da ya taka wajen share fagen samar da ‘yan sama jannati masu zuwa.

Yayin da zaman Rubio na kwanaki 371 ba zai karya tarihin da ya fi dadewa a sararin samaniya ba, wani muhimmin ci gaba ne. A halin yanzu, tauraron dan Adam na Rasha Valeri Polyakov ne ke rike da wannan tarihin, wanda ya shafe kwanaki 437 na ci gaba da kewayawa a tashar sararin samaniyar Mir ta kasar Rasha. Duk da haka, nasarar Rubio wani ci gaba ne ga 'yan sama jannatin Amurka.

Rikodin na Amurka na tsawon kwanaki a jere a sararin samaniya ya kasance a baya Vande Hei ya rike shi, wanda ya sa aka tsawaita aikinsa don karbar karin ma'aikatan jirgin. Wani dan sama jannati na kasar Rasha Gennadi Padalka ne ke rike da tarihin da aka fi samun tarin ranaku a sararin samaniya, yayin da Peggy Whitson ke rike da tarihin mafi yawan kwanakin da wani dan sama jannatin Amurka ya samu a sararin samaniya.

Tafiya Rubio zuwa tashar sararin samaniya wani bangare ne na yarjejeniyar musayar ma'aikatan jirgin tsakanin NASA da Roscosmos. Duk da tashe-tashen hankula na siyasa, haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Rasha na da muhimmanci ga ci gaba da binciken sararin samaniya.

Sources:

- Labarin CNN: [ƙara URL]

- Bayanin NASA: [ƙara URL]