Sabon Nazari Ya Nuna Matsalolin Da Suka Taru A Bayan Ramin Ozone na Antarctic

Masu bincike daga Jami'ar Otago sun gudanar da cikakken bincike kan sauye-sauyen da ke faruwa a cikin rami na Ozone na Antarctica cikin shekaru 18 da suka gabata. Binciken da aka buga a mujallar Nature Communications, ya yi karin haske kan girma da zurfin ramin ozone, da kuma abubuwan da ke haifar da samuwarsa.

Sabanin akidar da ta gabata cewa chlorofluorocarbons (CFCs) ne ke haifar da raguwar ozone, binciken ya nuna cewa sauran abubuwa masu sarkakiya suma suna taka rawa sosai. Shugabar marubuciya Hannah Kessenich ta yi bayanin cewa an sami raguwar raƙuman ruwa a tsakiyar ramin idan aka kwatanta da shekaru ashirin da suka gabata. Wannan digo a cikin ozone ana iya danganta shi da canje-canjen iskar da ke zuwa a vortex na polar sama da Antarctica.

Sakamakon binciken ya ƙalubalanci ra'ayin cewa an warware matsalar "ozone" gaba ɗaya. Kessenich ya jaddada mahimmancin fahimtar canjin yanayi na ozone, saboda yana da tasiri kai tsaye a kan yanayin Kudancin Hemisphere. An yi imanin mu'amalar ramin ozone da yanayin yanayi ya taka rawa a gobarar daji ta Ostiraliya ta baya-bayan nan, kuma akwai fargabar cewa tasirinsa na iya kaiwa New Zealand nan ba da jimawa ba.

Yarjejeniyar Montreal, wacce aka aiwatar a cikin 1987, ta yi tasiri sosai wajen daidaita samarwa da amfani da sinadarai masu lalata ozone. Duk da haka, wannan sabon bincike ya nuna bukatar yin la'akari da ƙarin abubuwa yayin magance ramin ozone. Kamar yadda dusar ƙanƙara ta sararin samaniya ta kasance muhimmin sashi na tsarin yanayin duniya, samun zurfin fahimtar bambancinsa yana da mahimmanci don tsinkaya da rage ƙalubalen muhalli na gaba.

Tambayoyin da Menene ka'idar Montreal? Yarjejeniyar Montreal yarjejeniya ce ta kasa da kasa da aka tsara don kare sararin samaniyar ozone ta hanyar kawar da samarwa da amfani da abubuwan da ke lalata ozone. Me ke haifar da samuwar ramin ozone? Ramin ozone da farko yana samuwa ne saboda kasancewar sinadarai da mutum ya yi, irin su chlorofluorocarbons (CFCs), wadanda ke amsawa tare da lalata kwayoyin ozone a cikin stratosphere. Ta yaya ramin ozone ke shafar yanayi? Ramin ozone zai iya haifar da canje-canje a yanayin yanayin yanayi da yanayin yanayi, gami da sauye-sauye a yanayin iska da yanayin saman. Waɗannan canje-canje na iya yin tasiri na gida da na duniya akan yanayin yanayi da yanayin muhalli.