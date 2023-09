Masana Kimiyya Sun Gano Tsarin Itace Mai Shekaru kusan rabin Miliyan a Afirka

By

Wani bincike na baya-bayan nan da aka buga a mujallar Nature ya bayyana yadda aka gano gine-ginen katako na kusan rabin miliyan a Afirka. Wannan binciken yana mayar da hankali ga tarihin aikin katako na gine-gine, kamar yadda a baya misalai mafi dadewa sune dandamali na shekaru 9,000 a gefen tafkin Burtaniya.

Wata tawagar masana kimiya ta kasa da kasa ce ta gano gundumomin a kusa da rafin Kalambo da ke kasar Zambia. An gano waɗannan kujerun an zana su kuma an ɗora su, wanda ke nuni da fasahar ɗan adam da gangan. Wannan bincike ne mai mahimmanci, saboda tsoffin kayan itacen suna da wuyar gaske saboda abubuwan da ke lalatar da lokaci.

Masu binciken sun yi imanin cewa mutanen farko a Afirka suna amfani da itace don ƙirƙirar abubuwan da suka fi dacewa, kamar dandamali ko hanyoyin tafiya, baya ga kayan aiki kamar mashi da sandunan tono. Duk da haka, ainihin dalilin waɗannan gine-ginen katako ya kasance ba a sani ba.

An ƙaddara shekarun kayan tarihi na katako ta amfani da sababbin dabarun saduwa waɗanda ke auna ƙarfin da aka kama a cikin hatsi na quartz. Masu binciken sun gano cewa abubuwan sun kasance shekaru daban-daban guda uku: shekaru 487,000 da suka gabata, shekaru 390,000 da suka gabata, da shekaru 324,000 da suka gabata. Wadannan binciken sun nuna cewa mutane sun rayu a bakin kogin fiye da dubban tsararraki ko kuma suna komawa zuwa gare shi lokaci-lokaci.

Gano waɗannan tsoffin gine-ginen katako yana ba da haske mai mahimmanci game da ƙwarewa da iyawar kakanninmu na farko. Ƙirƙirar fasaha da gangan da aka nuna wajen tsara gundumomi tare da gatari da kayan aikin goge-goge suna ba da haske game da ƙwarewar iya aikin katako.

Ta hanyar adana waɗannan kayan tarihi ta hanyar hotuna masu inganci, masana kimiyya sun sami damar yin nazari da fassara hanyoyin fasaha da kakanninmu na farko suka yi amfani da su. Wannan binciken ba wai kawai ya faɗaɗa iliminmu na tarihin ɗan adam ba amma yana jaddada mahimmancin rubutawa da adana tsoffin kayan tarihi don bincike na gaba.

