Subaru Telescope's Suprime-Cam yana Taimakawa Masu Bincike Nazarin Ƙwararrun Rayuka

Tawagar masu bincike daga Cibiyar Astronomical Observatory na Japan (NAOJ) da Jami'ar Metropolitan Osaka (OMU) sun sami sabon aikace-aikacen don barbashi na hasken sararin samaniya. Yawanci ana ɗaukar abin takaici ga masana ilmin taurari saboda tsoma bakinsu da hotunan na'urar hangen nesa, yanzu an yi amfani da waɗannan barbashi don wata sabuwar manufa. Masu binciken sun yi amfani da kyamarar Subaru Prime Focus Camera (Suprime-Cam) da aka ɗora akan na'urar hangen nesa na Subaru a Hawaii don lura da shawan iska da ba a taɓa gani ba. Wannan hanyar ci gaba na iya haifar da kyakkyawar fahimtar ɓangarorin duniya masu kuzari.

Mataimakin Farfesa Toshihiro Fujii daga OMU kuma dalibi mai digiri Fraser Bradfield shi ma daga OMU, kungiyar ta hada gwiwa da masu bincike daga cibiyoyi daban-daban ciki har da NAOJ, Jami'ar Hosei, SOKENDAI, da Lawrence Berkeley National Laboratory. The Subaru Telescope, sanye take da Suprime-Cam, an tsara shi don nazarin taurarin gani. Masu binciken sun mayar da hankali kan "hayaniyar" da ke haifar da hasken sararin samaniya, wanda yawanci ana watsar da su azaman tsoma baki yayin sarrafa bayanai. Ta hanyar nazarin dubban hotuna da Suprime-Cam ya ɗauka, ƙungiyar ta gano hotuna 13 tare da ɗimbin shawan iska, waɗanda ke da manyan waƙoƙin barbashi fiye da na al'ada.

Sakamakon binciken yana da tasiri mai mahimmanci ga ilimin taurari, musamman a cikin nazarin kwayoyin halitta. Hanyoyin lura na al'ada suna gwagwarmaya don bambanta tsakanin nau'ikan barbashi a cikin babban shawan iska, amma hanyar ƙungiyar tana da yuwuwar tantance yanayin ɓangarorin mutum ɗaya. Ta hanyar haɗa wannan fasaha tare da hanyoyin al'ada, masu bincike suna fatan samun ƙarin haske game da yawan ruwan sha na iska, bincika kwayoyin duhu, da kuma gano wasu ƙananan ƙwayoyin cuta. An buga sakamakon binciken a cikin Rahoton Kimiyya a ranar 12 ga Oktoba, 2023.

Wannan bincike mai fa'ida ya share hanya don samun zurfafa fahimtar barbashi na hasken sararin samaniya da rawar da suke takawa a sararin samaniya. Ta hanyar yin amfani da damar Subaru Telescope's Suprime-Cam, masana kimiyya yanzu za su iya yin nazarin waɗannan barbashi masu ƙarfi tare da daidaici mara misaltuwa, suna ba da haske kan asirai na sararin samaniya.

