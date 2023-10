Kayan aikin AI Ya Gano kuma Ya Rarraba Supernova ba tare da Sa hannun Dan Adam ba

A karon farko har abada, an gano supernova, an tabbatar, kuma an rarraba shi ta kayan aikin AI kawai, ba tare da buƙatar sa hannun ɗan adam ba. Kayan aikin, wanda ake kira Bright Transient Survey Bot (BTSBot), an horar da shi akan tarin bayanai sama da miliyan 1.4 daga tushen taurari 16,000. Wannan ci gaba a fasahar AI na da damar hanzarta gano sabbin supernovae, wadanda su ne fashewar mutuwar taurari masu nisa.

An gano Supernova SN2023tyk, kamar yadda aka keɓe shi bayan yarjejeniya, ta amfani da BTBot. A baya can, masana ilmin taurari za su shafe sa'o'i marasa adadi suna dubawa da kuma rarraba yiwuwar supernovae. Ta hanyar ba da wannan aikin ga AI, masana kimiyya za su iya ba da lokacinsu don wasu muhimman ayyukan bincike. Ana sa ran wannan ci gaban zai daidaita nazarin supernovae akan sikeli mai girma, tare da samar da zurfin fahimtar juyin halitta da ƙirƙirar abubuwa kamar ƙarfe, zinare, da carbon ta hanyar fashewar supernovae.

Jagoran masanin kimiyya Adam Miller yayi bayanin, "Wannan yana wakiltar wani muhimmin mataki na ci gaba saboda ƙarin gyare-gyaren samfura zai ba da damar robots su ware takamaiman nau'ikan fashewar taurari. A ƙarshe, cire ɗan adam daga madauki yana ba da ƙarin lokaci ga ƙungiyar masu binciken don nazarin abubuwan da suka lura da kuma samar da sabbin zato don bayyana asalin fashe fashe da muke gani.”

Wurin Wutar Lantarki na Zwicky, cibiyar sa ido kan mutum-mutumi, ta taka muhimmiyar rawa a wannan binciken. Ci gaba da lura da sararin sama don canje-canje a haske ko matsayi, wurin da farko ya nuna alamar yiwuwar supernova a ranar 3 ga Oktoba. BTSBot ya gano SN2023tyk a ranar 5 ga Oktoba, kuma daga baya ya tuntubi wani na'urar hangen nesa na mutum-mutumi a Palomar Observatory don tattara bayanan bakan. An tabbatar da cewa supernova shine Nau'in Ia supernova, wanda ya haifar da cikakkiyar rugujewar farin dwarf a cikin tsarin binary. Daga nan ne aka raba binciken ga sauran al'ummar falaki a ranar 7 ga Oktoba.

Wannan babban nasara a gano supernova mai sarrafa kansa yana nuna babban ci gaba a cikin binciken sararin samaniya. Tare da taimakon fasahar AI, masana kimiyya za su iya hanzarta binciken sararin samaniya da samun ƙarin haske game da asirai na sararin samaniya.

