An Yi Nasarar Kaddamar da Tauraron Dan Adam na PVCC don Kula da Yanayin Tsirrai da Nazartar Canjin Yanayi

Aerospacelab, tare da haɗin gwiwar Hukumar Kula da Sararin Samaniya ta Turai (ESA) da Ofishin Ka'idodin Kimiyya na Belgium (Belspo), sun cimma wani babban ci gaba ta hanyar yin nasarar harba tauraron dan adam na PVCC. Manufar wannan tauraron dan adam shine samar da mahimman bayanai na Duba Duniya don lura da yanayin ciyayi da kuma nazarin sauyin yanayi.

Tauraron dan Adam na PVCC, gajere don "Project for On-Board Autonomy - Vegetation - Companion CubeSat," wani ƙoƙari ne na haɗin gwiwa tsakanin VITO da OIP. An harba shi ne daga tashar sararin samaniyar Turai da ke Kourou, na Guiana na Faransa, a ranar 9 ga watan Oktoba, kuma an kafa sadarwa da tauraron dan adam sa'o'i kadan bayan harba shi.

Wannan shi ne tauraron dan adam na uku da Aerospacelab ya ƙera don isa sararin samaniya, kuma an kera shi gabaɗaya kuma an haɗa shi a cibiyarsu ta Belgium. Gina kan nasarar magabata, Proba-V, manufar PVCC shine ɗaukar hoto ta amfani da mai ɗaukar hoto daga tauraron dan adam na Proba-V.

Rundunar ta ESA za ta amfana daga wannan aikin nunin, domin za ta kwatanta aikin ƙaramin tauraron dan adam da ake biya akan dandamalin cubesat. Wannan zai ba da damar samun hotuna masu inganci na murfin ciyayi na Duniya da ba da gudummawa ga tattarawa da nazarin mahimman bayanan muhalli.

Benoit Deper, Shugaba kuma wanda ya kafa Aerospacelab, ya nuna girman kai da aka zaba a matsayin babban dan kwangilar wannan manufa. Ya ce, “Kungiyarmu ta yi aiki tukuru tare da VITO don tabbatar da nasarar wannan aikin, wanda ke haɓaka saurin ci gaba, wanda ke haifar da ƙarin ci gaba mai mahimmanci waɗanda za su tsara makomar fasahar sararin samaniya da ba da damar samar da ingantattun hanyoyin magance matsalolin. a fannin.”

Tare da nasarar harba tauraron dan adam na PVCC, yankin sararin samaniya yanzu yana da kayan aiki mai mahimmanci don saka idanu da kuma nazarin yanayin ciyayi da sauyin yanayi, tallafawa ƙoƙarin fahimtar da rage tasirin su.

Ma'anar:

- PVCC: Project don Kan-Board cin gashin kansa - Tsire-tsire - Companion CubeSat, tauraron dan adam wanda Aerospacelab ya haɓaka tare da haɗin gwiwar VITO da OIP.

- CubeSat: Wani nau'in tauraron dan adam da aka yi amfani da shi don binciken sararin samaniya.

– Duban Duniya: Tarin bayanai game da tsarin duniya na zahiri, sinadarai, da tsarin halitta ta amfani da fasahar gano nesa.

– Spectral Imager: Na’urar da ke auna tsananin haske a tsawon magudanun ruwa daban-daban, wanda ke ba da damar siffanta abubuwa ko muhalli dangane da sa hannunsu na gani.

