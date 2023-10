Ragewar Mercury: Sabo da Haskakawa cikin Ayyukan Geological na Duniya

By

Masana kimiyyar taurari sun dade suna sane da cewa Mercury, mafi kusancin duniya da Rana, yana raguwa sama da biliyoyin shekaru. Sabon bincike da aka buga a Nature Geoscience yana ba da sabon haske game da ci gaba da raguwa da ayyukan ƙasa na duniya.

Ciki na Mercury ya kasance yana yin sanyi a hankali, yana haifar da haɗuwa cikin girma. A sakamakon haka, saman duniya yana tasowa "laifi mai lalacewa," inda aka tura wani yanki na ƙasa a kusa da ƙasa, kama da wrinkles da ke tasowa a kan tuffa mai tsufa. Tsuntsaye, ko gangaren tsayin kilomita, a saman Mercury sun ba da shaidar wannan raguwar.

Za'a iya ƙayyade shekarun saman Mercury ta hanyar ƙididdige yawan tasirin ramuka. Tabo, kasancewar daɗaɗɗen, yana nuna cewa sun kasance a wurin kusan shekaru biliyan 3. Koyaya, tambayar ta kasance ko waɗannan gyale har yanzu suna aiki a yau ko kuma idan sun daina motsi tuntuni.

Binciken ya nuna cewa tabo da yawa sun ci gaba da tafiya a cikin yanayin ƙasa a 'yan kwanakin nan, duk da cewa an fara su biliyoyin shekaru da suka wuce. An yi wannan binciken ne lokacin da Ph.D. ɗalibi ya lura da ƙananan karaya da aka sani da "grabens" piggybacking a kan shimfiɗaɗɗen saman wasu tabo. Waɗannan ɓangarorin suna ba da shawarar cewa an lanƙwasa ɓawon burodi yayin da ake tura shi a kan ƙasan da ke kusa, yana haifar da fashe.

Gilashin ɗin ba su da ƙanƙanta, faɗin ƙasa da kilomita 1 kuma zurfin ƙasa da mita 100, wanda ke nuna cewa sun ƙaru fiye da tsoffin gine-ginen da suke zaune a kai. Dangane da adadin blurring da ke haifar da tasirin aikin lambu, yawancin grabens an kiyasta ba su wuce shekaru miliyan 300 ba, yana nuna motsi na kwanan nan.

Binciken ya gano manyan gyale guda 48 tare da ingantattun gyale da kuma ƙarin gyale guda 244 masu yuwuwa. Wadannan binciken za a kara tabbatar da su ta hanyar tsarin hoto akan manufa ta BepiColombo, hadaddiyar hadaddiyar kungiyar Turai/Japan wacce aka saita don kewaya Mercury a cikin 2026.

Watan, wanda kuma ya ɗanɗana sanyi da ƙanƙancewa, yana ba da ƙarin shaida game da ayyukan ƙasa na kwanan nan. Binciken girgizarwar wata da na'urori masu motsi na Apollo suka bari a saman wata ya nuna cewa girgizarwar wata ta taru a kusa da gyambon lobate. Hotunan daki-daki na duniyar wata daga kewayawa sun bayyana wakoki da duwatsun da ke gangarowa a fuska, wanda ke nuni da girgizar kasa na baya-bayan nan.

Yayin da manufar BepiColombo ba za ta samar da bayanan girgizar kasa ba, cikakkun hotunansa na iya bayyana waƙoƙin dutse waɗanda ke zama ƙarin shaida na girgizar ƙasa na baya-bayan nan akan Mercury. Wannan bincike yana ba da fa'idodi masu mahimmanci game da ayyukan ƙasa da ke gudana da raguwar Mercury, yana ba masana kimiyya kyakkyawar fahimtar juyin halittar duniya sama da biliyoyin shekaru.

