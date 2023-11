Gishiri: Don Kaɗawa ko A'a? Sabon Kallo Ga Cooking Steak

By

Sabanin yadda aka yi imani da shi, wani masanin kimiyya ya juya marubucin abinci, George Vekinis, ya nuna cewa ba za a taba sanya gishiri a kan nama ba kafin a soya. Ya yi jayayya cewa iyawar gishiri na osmotic na iya fitar da danshi mai yawa daga naman, yana haifar da wani nau'i mai tauri da rashin abinci. Vekinis kuma yana ba da shawara game da dafa naman nama kai tsaye daga firiji, yana ba da shawara ga matakin farko na microwave don dumama naman kafin a soya.

A cewar Vekinis, hanya mafi kyau ta dafa naman nama ita ce a yi amfani da microwave na tsawon minti daya zuwa biyu, gwargwadon kauri, sannan a gaggauta soya shi da zafi mai zafi. Manufar ita ce a cimma wani ɗan ƙaramin dauki a saman yayin da tabbatar da cewa zafin jiki na ciki ya kai aƙalla digiri 55-60. Wannan hanya tana ba naman nama damar riƙe juiciness da dandano.

Vekinis ya jaddada cewa matsakaici-rare shine kyakkyawan matakin sadaukarwa don nama. Wannan yana haifar da wata cibiyar ja kaɗan tare da dafaffen waje da dafaffe. Duk da yake ya yarda cewa ƙara ɗan ƙaramin mai a cikin kaskon, ko da kwanon rufin da ba sanda ba ne, fifiko ne na kansa, bai ba da shawarar yin amfani da gishiri a matsayin kayan yaji ba.

Waɗannan ra'ayoyin da ba na al'ada ba sun ƙalubalanci shawarwarin mashahuran masu dafa abinci da yawa, kamar Gordon Ramsay da Jamie Oliver, waɗanda ke haɓaka kayan yaji na karimci da gishiri kafin dafa abinci. Ra'ayin Vekinis yana ba da sabon salo game da kimiyyar dafa naman nama, kuma an yi cikakken bayaninsa a cikin littafinsa na baya-bayan nan, Physics in the Kitchen, wanda ke zurfafa cikin ƙa'idodin kimiyya bayan abubuwan abubuwan abinci daban-daban.

