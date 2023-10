Masana kimiyya sun gano Tafkin Laka mai yuwuwa akan duniyar Mars

By

Masana kimiyya sun sami shaidar abin da suka yi imani da cewa wani tafkin laka ne a duniyar Mars, wanda zai iya ba da alamu masu mahimmanci a cikin neman alamun rayuwar da ta gabata a duniya. Binciken ya mayar da hankali kan Hydraotes Chaos, yanki na rudani a duniyar Mars wanda ya ƙunshi tsaunuka, ramuka, da kwaruruka. Masu bincike sun binciki hotunan da NASA's Mars Reconnaissance Orbiter ya ɗauka kuma sun gano wani wuri mai faɗi a cikin Hydraotes Chaos wanda ke nuna alamun laka da laka yana bubbuga daga ƙasa.

Binciken ya nuna cewa kimanin shekaru biliyan 3.4 da suka wuce, wani tsarin magudanan ruwa a Hydraotes Chaos ya karye, wanda ya kai ga ambaliya mai yawan gaske, wanda ya ajiye datti mai yawa a saman. Wannan simintin, idan an yi nazari sosai, zai iya ƙunsar sa hannu na rayuwar da ta gabata a duniyar Mars. Masu binciken sun yi imanin cewa laka a cikin tafkin laka ya samo asali ne kimanin shekaru biliyan 1.1 da suka wuce, bayan da ruwa na Mars ya bace kuma duniyar ta zama maras kyau.

A nan gaba, masana kimiyya suna fatan za su kara yin bincike kan tsohon tafkin laka don sanin lokacin da Mars ta kasance wurin zama da kuma yiwuwar daukar nauyin rayuwa. Cibiyar Bincike ta Ames ta NASA tana haɓaka wani kayan aiki mai suna EXCALIBR (Mai Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), wanda za'a iya amfani da shi don gwada duwatsu ga masu gano kwayoyin halitta, musamman lipids. Akwai la'akari don ɗaukar EXCALIBR akan manufa ta NASA nan gaba zuwa wata ko Mars, tare da Hydraotes Chaos kasancewa wuri mai yuwuwar saukowa don wannan kayan aikin.

Wannan bincike ya ba da sabon haske game da yuwuwar Mars sau ɗaya tana ɗaukar rayuwa kuma yana nuna mahimmancin ƙarin bincike da nazarin yanayin Mars. Yana ba da bege masu ban sha'awa don manufa ta gaba da ke neman tona asirin duniyar Mars da yuwuwar alamun rayuwar da ta gabata.

Madogara: Rahotanni na Kimiyya na yanayi