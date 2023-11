Na'urar hangen nesa ta NASA ta James Webb ta sake ba masana ilmin taurari mamaki da iyawarta na musamman, a wannan karon tana ba da ra'ayi mai ban sha'awa game da yankin da ke samar da tauraro na Sagittarius C (Sgr C) a cikin zuciyar tauraronmu. Yana zaune kusan shekaru 300 mai nisa daga babban ramin baki Sagittarius A a tsakiyar hanyar Milky Way, Sgr C abin kallo ne na taurari 500,000, tare da mai da hankali musamman kan tarin protostars masu satar haske.

A cikin wannan hoto mai ban mamaki, ƙudurin Webb da ba a taɓa ganin irinsa ba da azancinsa yana buɗe abubuwa marasa adadi da ba a taɓa gani ba a wannan yankin. "Webb yana bayyana dalla-dalla dalla-dalla, yana ba mu damar yin nazarin samuwar taurari a cikin irin wannan yanayi ta hanyar da ba ta yiwuwa a baya," in ji Samuel Crowe, babban jami'in bincike kuma dalibi na farko a Jami'ar Virginia. Wannan kyakkyawar fahimta ta samo asali ne daga rashin bayanan infrared na baya da kuma gagarumin damar na'urar hangen nesa ta Webb.

Ɗaya daga cikin mahimman binciken shine kasancewar babban tauraro, fiye da sau 30 na yawan Rana, wanda ke cikin wannan gungun taurarin matasa. Yayin da gajimaren da ke kewaye da waɗannan tauraro ya bayyana duhu kuma ba a cika yawan jama'a ba, a haƙiƙa, ɗaya ne daga cikin yankuna masu tarin yawa na galaxy. Girman girgijen yana toshe hasken taurarin da ke bayansa, yana haifar da ruɗi na fanko.

Webb's Near-Infrared Camera (NIRCam) ya kama dumbin iskar hydrogen ionized da ke kewaye da ƙarƙashin gajimaren duhu a cikin fitattun launukan cyan. Wannan yanki mai nisa na iskar hydrogen yana ƙalubalantar ka'idodin da ake da su, saboda ya wuce abin da aka gani a baya. Masana ilmin taurari yanzu suna fuskantar aiki mai ban sha'awa na fahimtar asali da tasirin wannan yanki mai tsawo na hydrogen.

Wani abin al'ajabi mai ban sha'awa ya ta'allaka ne a cikin tarwatsawa da rudani-kamar tsarin allura a cikin ionized hydrogen, wanda ke buƙatar ƙarin bincike. Rubén Fedriani, wani mai binciken aikin a Cibiyar Astrofísica de Andalucía a Spain, ya kwatanta cibiyar galactic a matsayin "makullin cunkoson jama'a, wuri mai cike da hargitsi," inda gajimaren iskar gas ke samar da taurari masu mu'amala da iskar gas da ke kewaye ta hanyar fitarsu, jiragen sama. , da kuma radiation.

Yayin da masana kimiyya ke ci gaba da tona asirin da ke boye a sararin samaniya, binciken da James Webb Telescope ya gano daga zuciyar tauraron mu yana ba da damammaki da ba a taba ganin irinsa ba don zurfafa cikin sirrin sararin samaniya. Tsayar da nisan shekaru 25,000 na haske daga Duniya, cibiyar galactic tana ba wa masana ilmin taurari hangen nesa kusa da kowane tauraro, yana ba da haske kan tsarin halittar taurari da kuma dogaro da yanayin sararin samaniya na musamman. Da kowane wahayi, na'urar hangen nesa ta Webb tana share hanya don zurfin fahimtar sararin samaniyarmu.